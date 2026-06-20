Estados Unidos, con Pochettino en el banco, quiere hacer historia

Con Mauricio Pochettino al mando del plantel, Estados Unidos se garantizó ya su lugar en los dieciseisavos de final de su Mundial gracias a la victoria por 2-0 ante Australia en Seattle.

Un tanto en contra de Cameron Burgess en el minuto 11 cuando intentaba cortar un centro peligroso de Folarin Bolagun encarriló un triunfo que luego completó Alex Freeman al definir de cabeza un rechazo en el área.

Después de la exhibición del primer partido (goleada 4-1 a Paraguay), el Team USA cumplió a la perfección en este segundo compromiso y suma un pleno de 6 puntos, con el que encabeza el Grupo D y se convierte en el segundo equipo en avanzar a los dieciseisavos después de México, otro de los coanfitriones y que igualmente cuenta sus dos victorias.

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“Ha sido de nuevo un partido fantástico, con una gran primera parte. Creo que hemos dominado ante un equipo complicado”, celebró Pochettino.

Australia, que había arrancado el Mundial con un sólido triunfo ante Turquía, se frena ahora en los 3 puntos, de momento como segundo del grupo.

Dueño de la posesión y con el control en todo momento, Estados Unidos logró recompensa antes del descanso cuando un disparo de Sergiño Dest rechazado por un defensor terminó permitiendo a Alex Freeman aumentar la cuenta.

Este segundo gol fue inicialmente anulado por fuera de juego pero validado tras la revisión en el VAR, desatando la fiesta en las tribunas.

“Decía ayer que Argentina tenía unos hinchas increíbles, pero creo que no nos quedamos cortos”, sonrió Pochettino al dar las gracias a los aficionados por el apoyo.

Australia se jugará el pase a dieciseisavos en su último duelo en el Grupo D, ante Paraguay, en una tercera fecha donde Estados Unidos buscará frente a Turquía amarrar el liderazgo del grupo y confirmarse como una de las sensaciones de este arranque de su Mundial.