Tres razones de un resultado y de la ilusión

Debutó Argentina. Ganó Argentina. Cumplió y superó expectativas. A propósito de los tres goles del tricampeón, son también tres las razones que me gustaría compartir por las que, creo, tuvimos ese resultado.

1. Tenemos al mejor del mundo. Messi, autor de los tres goles, volvió a mostrar su genialidad. Algo que deviene de su genética, pero a esta altura nadie duda también de su esfuerzo. Lo que hace no es solo extraordinario en lo deportivo, fútbol en su máxima expresión. Es artístico. Es candoroso. Es musical. Habla por sí solo de la ética deportiva. Y hasta esa conducta reconocida le ha servido para que no le cobren la falta que hubiera sido sanción para cualquier otro. Sin embargo, Lionel no es solo admirado por lo que hace adentro de la cancha. Quien no ha escuchado o compartido los comentarios que se hacen sobre su sencillez, su humildad. Basta recordar la foto con los chicos haciendo las compras en el supermercado. Hasta quienes lo tildan de “tan normal” justamente lo que quieren marcar es que se trata de un distinto. Y es nuestro.

2. El gran equipo que tira todo para el mismo lado. Sin egoísmo, sin veleidades, por más legítimas que fueran. Basta verlos fundidos en el abrazo del festejo. El apoyo, espalda con espalda. Y sobre todo el sentido colectivo de un proyecto común que asumieron como algo mucho más que un juego. Es la camiseta, es el sentido de conjunto, liderazgos compartidos. Son uno. Porque siempre el equipo es mucho más que la suma de cada uno en todo lo bueno que tienen. Y eso se nota.

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3. El orgullo del campeón. Llegar a este Mundial con una camiseta de tres estrellas tiene peso propio. Ya no se trata de ir a ganar algo, es volver a mostrar que sos merecedor de lo que ya ganaste. Es saber que cuando corres estás llevando con vos el corazón de los más de 40 millones que te miran y te empujan. El campeón llegó para mostrar. No es solo competir. No son solo expectativas o sueños por repetir. Es saber que tenés que salir a jugar como un campeón.

Cientos o miles de consignas y canciones escuchamos estos días. Reflejan ilusiones, arrogancia, fuerza. Algunas vienen de la mano del ingenio vendedor de los publicistas. Otras son la expresión de los saberes populares. “Muchachos...” Las que quedan en la memoria para siempre.

La FIFA nos desafía: “El fútbol une al Mundo”. No puedo evitar pensar en el valor enorme del rugby en Sudáfrica para terminar con el apartheid de la mano de Mandela. Cuando se quiere, cuando hay un liderazgo democrático y transformador, el deporte mueve, inspira, une.

Emocionan los gestos de los jugadores de equipos rivales cuando se abrazan. Los vamos a volver a ver consolarse en los momentos cruciales.

Por eso este torneo mundial que reúne 48 equipos de todos los continentes tiene un valor cultural tan extraordinario.

Las imágenes de los estadios y las hinchadas entremezcladas exhibiendo su cotillón es un espectáculo aparte.

3 a 0 para Argentina que festejan en la India y en Bangladesh. Y nos preguntamos por qué nos quieren tanto.

Y nos alegra ser campeones por otra cosa q una de las tasas de inflación más alta del mundo o por tener un presidente excéntrico y brutal que con el Mundial firma un decreto para modificar y quitar transparencia a la designación de los jueces.

En fin, que nada nos tape la alegría de estos días. Que nadie nos rompa la ilusión. Vamos por más.