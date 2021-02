Estalló Boca

Carlos Tevez cumplió ayer 37 años. Pero el festejo no fue relajado. Veinte días después de haber ganado la Copa Diego Maradona con Boca y a una semana de arrancar un nuevo torneo, la celebración sorprendió al Apache en medio de una interna feroz entre el plantel y el Consejo de Fútbol, liderado por Juan Román Riquelme. Una foto inoportuna y un audio filtrado hicieron saltar por el aire la aparente calma del último campeón. Los medios hicieron el resto. Y el caos de Boca se multiplicó.

La frase que sintetiza la bronca del plantel es: “Tocan a uno y tocan a todos”. Con ese espíritu de cuerpo se agruparon los jugadores en la reunión que tuvieron el jueves después del entrenamiento matutino. “Nos cansamos de las faltas de respeto, hay cosas que no pueden volver a pasar”, explicó uno de los jugadores que participaron de la reunión.

El detonante fue el audio que circuló de Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol. El Patrón cuestionó una foto que Tevez se sacó con el ex presidente Daniel Angelici en Pinamar. Y el efecto dominó hizo el resto. Salieron a relucir los malos manejos de los dirigentes con Pol Fernández y Julio Buffarini, que como no quisieron renovar sus contratos con el club fueron apartados del equipo en los momentos decisivos de la temporada. “Basta de maltratos”, coincidieron los jugadores en la asamblea.

La interna salpicó también al entrenador Miguel Ángel Russo. Los futbolistas empezaron a mirar con desconfianza esa zona de confort que eligió en el centro de la grieta. Ahora quieren que se defina y probablemente le pidan una charla para que siente su postura: con ellos o con nosotros. También le van a exponer que, en caso de que otro jugador sufra algún “maltrato” o “destrato”, ellos van a responder con medidas de fuerza, que pueden ir de no entrenarse a no usar la ropa Adidas que viste al plantel.

Desencuentros. A pesar de que Tevez es el capitán del plantel, hace tiempo que no tiene relación con Bermúdez, Marcelo Delgado y Raúl Cascini, los integrantes del Consejo de Fútbol que se encargan precisamente del vínculo con los jugadores. Con el único que sí mantiene una “relación de respeto mutuo” es con Riquelme, el líder del Consejo.

La ruptura con Bermúdez parece no tener retorno. Los primeros chispazos se hicieron públicos a mediados del año pasado: mientras negociaban para renovar el contrato de Tevez, el ex defensor lo sacudió a través de su cuenta de Twitter, lo trató de ex jugador y lo acusó de tener intereses políticos junto con Angelici.

Ahora, con Tevez como referente, el plantel de Boca se puso firme. Con poco más de un año al frente del club, la comisión directiva presidida por Jorge Amor Ameal enfrenta el primer reclamo serio de los jugadores. Y Román, que como jugador siempre se plantó para defender los intereses y las posturas de los futbolistas, ahora deberá negociar con un plantel que llegó al límite de tolerancia.

Hoja de ruta

El plantel que dirige Miguel Russo trabajó ayer en tareas físicas y con pelota en la cancha principal del complejo Pedro Pompilio.

El defensor Marcos Rojo se entrenó normalmente aparte del grupo.

Boca jugará hoy a las 9 su primer amistoso en esta pretemporada ante Talleres de Córdoba, en la Bombonera o en Casa Amarilla.