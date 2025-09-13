Fassi y un pedido de disculpas que se parece más a un pedido de auxilio

Un año después, exactamente en el mismo lugar, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, un ferviente opositor a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia en la AFA, retrocede hasta el límite de lo imaginable, se traga sus propias diatribas a cielo abierto y lanza un pedido de disculpas que es, sobre todo, un pedido de auxilio para que el gigante cordobés salga de los últimos puestos y no descienda: “Me equivoqué. Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Expreso públicamente una disculpa al presidente de AFA, Claudio Tapia”.

Fassi, uno de los dirigentes más alineados con la agenda de Javier Milei y las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), eligió bajar el tono y tender un puente con el máximo dirigente del fútbol argentino, al que intentó desestabilizar de varias maneras durante todo el año pasado. Las disculpas no fueron por convicción, sino por conveniencia.

Sin embargo, no alcanzaron para cerrar heridas. Apenas minutos después de que la declaración se viralizara, Pablo Toviggino, tesorero de AFA y hombre de máxima confianza de Tapia, reaccionó con la dureza que lo caracteriza cuando escribe en su cuenta de X: “¡Qué CARA de PIEDRA que sos! Seguramente el presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas, porque es un caballero. Pero sos tan TRAIDOR y MENTIROSO. Promoviste denuncias políticas y judiciales contra Tapia, su hijo y su entorno. Lamentable lo tuyo”.

El trasfondo es mucho más que personal. Tapia representa la defensa del sistema de clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro. “No es lo que queremos y representamos”, dijo en agosto, cuando el Gobierno reglamentó el ingreso de las SAD en el DNU 70/2023.

Fassi, en cambio, se ha mostrado como uno de los principales voceros del ingreso de capitales privados. “Somos la única liga en el mundo que no acepta la inclusión de las sociedades anónimas. El fútbol argentino tiene treinta años de retraso”, sostuvo en diálogo con CNN en Español. Incluso admitió que Talleres “se manejó como una sociedad anónima” desde su llegada.

Fassi eligió jugar con Milei y el grupo de funcionarios y empresarios que merodean en el Gobierno y promueven las SAD. Definido en su círculo como un “innovador y emprendedor”, Fassi mandó a trabar la asamblea que el año pasado decidió la reelección de Tapia en AFA y jugó junto a Milei en todas las arenas posibles. Pero no pudo torcer a la AFA.