Faustino Oro, un Gran Maestro del ajedrez

El ajedrez argentino acaba de escribir una de las páginas más extraordinarias de su historia. Faustino Oro, el niño prodigio nacido en Buenos Aires, se convirtió oficialmente en Gran Maestro internacional con apenas 12 años, seis meses y 26 días.

La hazaña, conseguida en el Festival Internacional de Cerdeña, en Italia, lo transformó en el segundo GM más joven de todos los tiempos, sólo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra.

La consagración llegó después de una actuación brillante en el torneo de Orosei. Oro derrotó en la octava ronda al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y alcanzó los requisitos necesarios para obtener la tercera norma de Gran Maestro que exigía la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

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Más tarde, el emparejamiento para la última ronda terminó de confirmar matemáticamente el logro: debía enfrentar nada menos que al ruso Ian Nepomniachtchi, ex retador al título mundial, en una partida que ya no podía quitarle la histórica marca.

La noticia tuvo un impacto inmediato en el mundo del ajedrez. No es para menos: desde hace dos años Oro viene rompiendo récords de precocidad a una velocidad asombrosa. Primero fue el jugador más joven de la historia en superar los 2.300 puntos Elo. Después consiguió convertirse en el Maestro Internacional más precoz de todos los tiempos. Más tarde cruzó la barrera de los 2.500 puntos antes de cumplir los 12 años. Y ahora alcanzó el máximo título que puede otorgar la FIDE.

El recorrido, sin embargo, no fue lineal. A comienzos de marzo, en el fortísimo Aeroflot Open de Moscú, estuvo a una sola victoria de convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. Necesitaba vencer en la última ronda al ruso Aleksey Grebnev, pero perdió una partida muy exigente y quedó a las puertas del récord absoluto.

Aquella derrota, lejos de derrumbarlo, pareció fortalecerlo. “Pronto me voy a convertir en Gran Maestro”, dijo entonces con una serenidad impropia para su edad. Cumplió la promesa apenas dos meses después.