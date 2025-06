Franco Colapinto regresa a la base de Alpine para intensificar su preparación del duro GP de Canadá

Franco Colapinto dejó atrás su participación en el Gran Premio de España, donde culminó en el puesto 15, y lejos de tomarse unos días de descanso regresó a la base inglesa de Alpine con el foco puesto en prepararse para el próximo circuito del viernes 13 de junio en el Gran Premio de Canadá. Pese a que faltan diez días para el comienzo de la carrera, el piloto argentino intensifica su preparación para un circuito desconocido como el ubicado en la isla de Notre Dame de Montreal.

Tras finalizar 15to en España todo parecía indicar que Colapinto se tomaría unos días de vacaciones previo al viaje a Canadá. Sin embargo, lejos de resignarse no dudó en armar su bolso y acompañar al resto del equipo a Enstone, la base de la escudería francesa en suelo británico.

Un análisis de datos reveló por qué Franco Colapinto fue perjudicado en el GP de España

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde allí estudiarán las características de un monoplaza que mostró muchas debilidades esta temporada. Este fin de semana, el auto comenzó con una fuga hidráulica en el A525 que le hizo perder tiempo valioso y lo condenó al último lugar en la clasificación. El domingo se anticipó y expresó que “estamos viendo cuál fue el problema tan grande que tuvimos”.

“Fue una tarde decepcionante y una carrera difícil. No entiendo bien qué pasó. Obviamente, no fue lo que queríamos, una carrera muy complicada con mucha degradación, se gastaban mucho los neumáticos. No pudimos controlar la degradación. Tenemos que trabajar mucho para volver más fuertes para saber cuál es el problema grande que tuvimos este fin de semana que no fuimos constantes. A veces iba más rápido y cerca del ritmo de Pierre y después no”, explicó el argentino.

Además, en Enstone, Colapinto practicará con un simulador para conocer en detalle el Circuit Gilles-Villeneuve. Pese a que será su primera participación en todas las categorías de Fórmula en Canadá, el piloto bonaerense aclaró que “llego mucho más cómodo a Canadá, circuito al que no conozco, pero si conozco el auto”.

Será su cuarta carrera de las cinco anunciadas por Alpine en esta temporada. De tal forma, Colapinto tendrá el desafío de usar estos días para “entender esos momentos en los que el Alpine no tiene ritmo”.

Cristian Tejera, mecánico, amigo y ‘primer hincha’ de Colapinto: “Si le dan confianza, Franco tiene todo para consolidarse en la Fórmula 1”

Luego de revisar con el equipo lo ocurrido el último fin de semana, desde la base británica partirá rumbo hacia Montreal tratando de “maximizar el potencial del coche con poco combustible”. “Hacia adelante y hacia arriba. Con la mirada puesta en Canada”, dedicó un posteo a su escudería en redes sociales.

El argentino ya demostró, tanto el año pasado como este año en Mónaco y en Barcelona, que es capaz de mejorar su rendimiento con poco apoyo económico en los momentos en los que salía a la pista.

Aunque los resultados no lo acompañan con la suma de puntos en las carreras, Colapinto quiere probar que con trabajo y humildad se puede competir, pese a que su equipo marcha último en el Campeonato de Constructores.

BGD/EM