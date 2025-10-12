Gimnasia, un mendocino más en Primera División

En una final electrizante, Gimnasia de Mendoza superó por 3 a 0 a Deportivo Madryn en la tanda de penales, tras haber igualado 1-1 durante el tiempo reglamentario, y logró el ascenso a la Primera División. El arquero del equipo mendocino, Cesar Rigamonti, fue la figura al atajar dos de los tres penales de Deportivo Madryn.

De esta forma, Gimnasia de Mendoza es el primer equipo que asciende a la Liga Profesional, mientras que Deportivo Madryn se sumará al Reducido, en los cuartos de final.

El equipo dirigido por Ariel Broggi a partir de la próxima temporada comenzarán a codearse con los grandes del fútbol argentino, y será el tercer equipo de Mendoza en la máxima categoría, dado a que ya están Godoy Cruz e Independiente Rivadavia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Bohemio. Atlanta venció por 3-0 a Chaco For Ever, como local, en un partido válido por la primera fase del Reducido de Primera Nacional, por el segundo ascenso a primera división.

Tras este triunfo, el equipo de Villa Crespo se enfrentará al ganador del duelo entre Estudiantes de Río Cuarto y Patronato de Paraná, que se cruzan hoy desde las 19.10.

Los tres goles que le permitieron clasificarse a la siguiente instancia fueron de Jorge Valdez Chamorro, Marcos Echeverría y Nicolás Medina.