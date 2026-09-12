Juegos Suramericanos 2026: así fue la ceremonia inaugural en Rosario, con más de 100 artistas

Rosario fue escenario este sábado de la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en una noche que combinó deporte, música y cultura frente al Monumento Nacional a la Bandera.

Con entrada libre y gratuita, miles de personas se acercaron a la explanada para acompañar el comienzo oficial de la competencia. Más de 100 artistas participaron del espectáculo, que tuvo como protagonistas a figuras de la música argentina y un importante despliegue de luces, pantallas y proyecciones.

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La puesta estuvo a cargo del director general Ariel del Mastro, junto con Sebas Mazzoni en la dirección vocal. La producción involucró a unas 400 personas entre músicos, bailarines, cantantes, técnicos, vestuaristas, maquilladores, iluminadores y coreógrafos.

Música, danza y tecnología frente al Monumento

La ceremonia comenzó con un espectáculo de danza y una puesta inspirada en la identidad de Santa Fe y la historia argentina. Juan Carlos Baglietto tuvo a su cargo el inicio del segmento musical y formó parte de un relato que recorrió distintas etapas de la historia del país.

La propuesta incorporó referencias a los pueblos originarios, la inmigración, el desarrollo del campo y la industria y la diversidad cultural. El recorrido terminó en una gran peña, con una combinación de géneros que incluyó folclore, chacarera, cumbia santafesina, rock y tango.

Uno de los recursos centrales fue un mapping de 38 metros, instalado sobre un escenario con la forma de la provincia de Santa Fe. También se utilizaron pantallas LED y dos estructuras laterales para ampliar la puesta hacia el público ubicado más lejos del Monumento.

La música tuvo como una de sus protagonistas a Soledad Pastorutti, autora e intérprete de Late el Sur, la canción oficial de los Juegos. También participaron Abel Pintos, Cacho Deicas, Luck Ra, Valentino Merlo, Agustín Rada Aristarán y la cantante rosarina Mery San Damaso. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Lito Vitale.

Abel Pintos cantó el Himno Nacional Argentino

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Abel Pintos. El cantante entonó la canción frente al Monumento a la Bandera, acompañado por las delegaciones de los países participantes y el público que se reunió en la zona.

La ceremonia también incluyó el izamiento de la bandera de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR), acompañado por el himno oficial del organismo.

El presidente de ODESUR y del Comité Olímpico Argentino (COA), Mario Moccia, agradeció al gobierno provincial y a la comunidad santafesina por la organización. El gobernador Maximiliano Pullaro también tomó la palabra antes del juramento de los atletas.

El desfile de las delegaciones

Otro de los momentos centrales fue el desfile de las delegaciones de los 15 países participantes.

Los representantes ingresaron al predio con sus abanderados al frente. Mientras cada delegación hacía su entrada, las paredes y la torre principal del Monumento se iluminaron con los colores de la bandera de cada país.

Para la Argentina, los abanderados fueron Sofía Cairó y Rubén Rézola, quienes llevaron por primera vez la bandera nacional durante la ceremonia inaugural.

La jornada terminó con el inicio formal de una competencia que reunirá a más de 4.000 deportistas en 43 deportes y 60 disciplinas.

Cuándo se disputan los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los Juegos Suramericanos se desarrollarán hasta el 26 de septiembre y tendrán como principales sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. Durante las próximas dos semanas, atletas de 15 países competirán en distintas disciplinas por las medallas del certamen continental, que tuvo un emocionante inicio este sábado pleno de frío y colores rutilantes.

LB/AF