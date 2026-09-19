La Justicia clausuró por 180 días el Autódromo de La Plata por graves fallas de seguridad

La Justicia bonaerense dispuso la clausura preventiva por 180 días del Autódromo Roberto José Mouras de La Plata luego de que distintas inspecciones detectaran deficiencias que, según los informes incorporados a la causa, representan un riesgo para pilotos, mecánicos, trabajadores y espectadores.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías N° 5 de La Plata, Marcela Garmendia, a pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N° 17. El circuito está ubicado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 49,5 y calle 448.

La investigación se inició a partir de una denuncia vinculada con las condiciones de seguridad y habilitación del predio. En mayo se realizó un allanamiento con participación de efectivos de la Policía Federal, Bomberos y especialistas, mientras en el lugar se desarrollaba una jornada de automovilismo.

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Las fallas detectadas en el predio

Uno de los principales puntos señalados por los peritos estuvo relacionado con las instalaciones eléctricas. La División Investigación de Siniestros de la Policía Federal detectó 13 irregularidades, de las cuales ocho fueron clasificadas como de riesgo alto.

Entre las situaciones relevadas aparecieron conductores sin la protección correspondiente, cajas portafusibles sin tapa con partes activas expuestas, gabinetes abiertos, empalmes realizados de manera precaria y tableros eléctricos instalados sobre estructuras de madera.

Los especialistas también detectaron un grupo electrógeno ubicado a la intemperie que presentaba una pérdida de combustible directamente sobre el suelo y no contaba con una bandeja de contención. La situación fue considerada un riesgo de incendio y también generó observaciones desde el punto de vista ambiental.

A esto se sumó el mal funcionamiento del sistema fijo de provisión de agua contra incendios, debido a inconvenientes en la bomba de refuerzo. Si bien posteriormente se constataron trabajos iniciales para solucionar el problema, una dotación de bomberos determinó que las condiciones exigidas todavía no estaban cumplidas en su totalidad.

Los informes también hicieron referencia al estado de distintos sectores de la infraestructura. Se observaron signos de deterioro, humedad y corrosión en escaleras y gradas, por lo que se recomendaron intervenciones antes de volver a utilizar las instalaciones de manera intensiva.

La investigación incluyó además el manejo de residuos dentro del predio. Entre las cuestiones relevadas se encontraron residuos especiales vinculados con aceites usados y mezclas de hidrocarburos, además de una acumulación de neumáticos fuera de uso.

Por este motivo, la Justicia intimó a los responsables del autódromo a presentar documentación relacionada con la gestión y trazabilidad de esos residuos y de los neumáticos almacenados en el lugar.

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Durante otra de las inspecciones también se detectaron deficiencias relacionadas con las medidas de prevención y evacuación, entre ellas cuestiones vinculadas con las salidas y los elementos necesarios para responder ante una eventual emergencia.

La clausura se hizo efectiva inicialmente el sábado 12 de septiembre, cuando personal policial intervino mientras se desarrollaba una jornada de competencias y la actividad tuvo que ser interrumpida. Posteriormente, la Justicia formalizó la medida por un período de 180 días.

La resolución no implica una condena penal ni determina de manera definitiva responsabilidades sobre las irregularidades investigadas. Se trata de una medida preventiva destinada a impedir el funcionamiento del circuito mientras continúan las actuaciones y se verifica la situación del predio.

La decisión fue comunicada a las autoridades del autódromo, a representantes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y al Automóvil Club La Plata.

Qué pasará con las competencias

El cierre afecta el calendario de distintas categorías que utilizan habitualmente el circuito platense. Entre ellas se encuentra el Turismo Carretera, que tenía previsto disputar allí una de sus principales competencias de la temporada.

Ante la clausura, distintas categorías comenzaron a evaluar circuitos alternativos para poder cumplir con sus respectivos calendarios. Entre los escenarios mencionados aparecen autódromos de San Nicolás, Olavarría y Balcarce.

La clausura no necesariamente deberá cumplirse durante los 180 días completos. La propia resolución contempla la posibilidad de levantar la medida antes si los responsables acreditan que fueron solucionadas las deficiencias señaladas por los peritos y que el predio cumple nuevamente con las condiciones de seguridad requeridas.

CS / EM