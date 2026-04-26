La mordida de Luis Suárez a Chiellini: crónica de una sanción histórica en Brasil 2014

El 24 de junio de 2014, en el estadio das Dunas de Natal, Uruguay e Italia definían su clasificación a octavos de final en la Copa Mundial de Brasil. El encuentro, tenso y cerrado, se encaminaba hacia un empate que favorecía a los sudamericanos por su diferencia de gol acumulada.

A los 79 minutos de juego, mientras ambos equipos disputaban un balón en el área italiana, Luis Suárez y Giorgio Chiellini protagonizaron un choque físico. En la disputa, el delantero uruguayo impactó con sus dientes sobre el hombro izquierdo del defensor italiano en la cancha.

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Tras el contacto, Chiellini se desplomó en el césped reclamando la infracción, mientras Suárez se tomaba la boca simulando un golpe recibido en la mandíbula. El árbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez no advirtió la acción en tiempo real y permitió la continuidad del juego.

La polémica estalló de inmediato cuando las cámaras de televisión repitieron la jugada desde diversos ángulos. Las imágenes mostraban claramente la marca de los dientes de Suárez sobre la piel del defensor, lo que provocó una indignación instantánea en todo el mundo deportivo.

En su libro C'è tutto un mondo dentro, Chiellini relató: "Suárez me mordió, fue un movimiento muy astuto. Él es un pícaro, y yo soy como él. Me gusta enfrentarme a delanteros así. Lo llamé después para decirle que estaba todo bien, no le guardo ningún rencor personal".

Las imágenes mostraban claramente la marca de los dientes de Suárez sobre la piel del defensor

La FIFA abrió un expediente disciplinario de oficio apenas finalizó el encuentro. La Comisión de Disciplina analizó el caso basándose en las pruebas de video y las declaraciones de las partes involucradas, bajo el amparo de los artículos 48 y 77 del Código Disciplinario.

El impacto global de la sanción de la FIFA

La sanción oficial fue comunicada dos días después: nueve partidos oficiales con su selección y cuatro meses de prohibición absoluta de participar en cualquier actividad vinculada al fútbol. Además, se le impuso una multa económica de 100.000 francos suizos al jugador.

El castigo privó a Uruguay de su figura máxima para el resto del torneo. El equipo charrúa, afectado emocionalmente, fue eliminado en octavos de final por Colombia días después. La ausencia de Suárez resultó determinante en el esquema táctico dirigido por Óscar Tabárez.

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El impacto fue mayor al tratarse de un reincidente. Suárez ya había cumplido suspensiones previas por situaciones idénticas en el Ajax de Ámsterdam, ante Otman Bakkal en 2010, y en el Liverpool, contra Branislav Ivanovic en 2013, según registros de la federación inglesa.

El impacto mediático fue masivo. Medios internacionales como The Guardian calificaron el hecho como uno de los momentos "más oscuros" en la historia de los mundiales. La FIFA justificó la severidad basándose en la gravedad de la agresión y la reincidencia del futbolista uruguayo.

El club Barcelona, que había cerrado su contratación días antes del incidente, mantuvo su postura de fichar al uruguayo a pesar de la inhabilitación. La directiva catalana consideró que el talento deportivo superaba el riesgo reputacional derivado del comportamiento del jugador.

La FIFA justificó la severidad basándose en la gravedad de la agresión y la reincidencia del futbolista uruguayo

Durante los cuatro meses de castigo, Suárez tuvo prohibido entrenarse con el primer equipo, asistir a estadios o participar en cualquier evento oficial. El delantero debió realizar una preparación física personalizada de manera solitaria para mantener su ritmo de competencia.

La defensa del jugador, encabezada por la Asociación Uruguaya de Fútbol, apeló la medida ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Los abogados argumentaron que la sanción era desproporcionada, pero el organismo confirmó el fallo original ratificando la severidad.

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Tras cumplir la suspensión, Suárez debutó oficialmente con el Barcelona en un clásico ante el Real Madrid el 25 de octubre de 2014. El hecho marcó un antes y un después en la aplicación de sanciones de oficio por parte de los organismos internacionales de fútbol.

Este incidente se consolidó como uno de los episodios más recordados en la historia moderna del fútbol profesional. La combinación de la instancia mundialista, la reincidencia y la dureza de la sanción de la FIFA definieron un precedente jurídico clave en el deporte.