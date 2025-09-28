La Primera Nacional entra en su etapa de definición: se confirmó otro descenso y al primer finalista

La Primera Nacional entró en su etapa de definición tras culminar la anteúltima fecha del torneo. Este fin de semana se conoció al primer finalista por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y al tercer equipo descendido a la tercera división nacional, la B Metropolitana.

En busca del ascenso a Primera División

En el partido principal de este domingo, Deportivo Madryn venció a Arsenal de Sarandí, que descendió a la Primera B, y ganó la Zona A, por lo que se aseguró disputar la final de la Primera Nacional por el primer ascenso a la Liga Profesional. El conjunto chubutense, quedó a las puertas de hacer historia, porque nunca jugó en la máxima categoría del fútbol argentino.

El elenco dirigido por Leandro Gracián aguarda por el otro finalista, que saldrá de Gimnasia de Mendoza, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros o Deportivo Morón. El conjunto mendocino tenía chances de lograr su clasificación esta fecha, pero igualó contra Chacarita en San Martín y deberá esperar a la última fecha, en la que recibirá a Defensores de Belgrano: alcanzó los 60 puntos.

El Pincha de Caseros venció por la mínima a Colón, que firmó su peor temporada al sumar solamente 28 puntos, alcanzó la segunda posición con 58 puntos y tendrá que ganar su encuentro en Santiago del Estero para mantener el sueño de la final. El equipo cordobés empató 1-1 a Almirante Brown de local y quedó tercero en la Zona B con 57 unidades: deberá vencer en su partido ante Central Norte de Salta y esperar que Gimnasia y Estudiantes no triunfen.

Por su parte, el Gallito logró un triunfo contundente ante Mitre de Santiago del Estero al ganar 3-0 en su estadio, pero deberá esperar un milagro: que ninguno de los tres de arriba gane. Con 57 puntos visita Chaco para enfrentarse a Chaco For Ever.

La parte baja del certamen

El club del Viaducto se suma a los dos ya descendidos: Talleres de Remedios de Escalada y Defensores Unidos de Zárate. Arsenal regresa a la tercera categoría del país después de 33 años, un hecho que marca un contraste notable con los años recientes en los que conquistó títulos nacionales e internacionales.

Entre sus hitos locales se encuentran el Clausura y la Supercopa Argentina 2012 y la Copa Argentina 2013. En el plano internacional, celebró la Copa Sudamericana 2007 y la Copa Suruga Bank 2008.

A su vez, Ferro ganó en Lomas de Zamora ante Los Andes con un gol de Lautaro Parisi y se salvó del descenso. Es cierto que los problemas van a seguir estando y que la necesidad de un cambio de rumbo es vital para que en la próxima temporada pueda dejar de pelear en el fondo y soñar con volver a Primera después de muchísimo tiempo.

En relación al cuarto descenso, saldrá de Alvarado de Mar del Plata, con 33 puntos, y Almagro, con 35 puntos. El equipo de La Feliz tendrá que ganar en su visita a Sarandí y esperar una derrota del Tricolor, que recibe a Güemes de Santiago del Estero.

Alvarado se complicó este domingo al empatar sin goles con All Boys en el José María Minella. En tanto Almagro, ganando se aseguraba la permanencia, pero empató también 0-0 ante Patronato en Paraná y dejó escapar su oportunidad de asegurar la permanencia.

En busca del segundo ascenso: el reducido

Por la Zona A, Atlanta luchó e intentó hasta el final, pero su empate 2-2 ante Gimnasia y Tiro en Salta el viernes por la noche lo dejó, por ahora, en el Reducido. Al conjunto de Villa Crespo se le suman Tristán Suárez, San Miguel, Gimnasia y Tiro, Patronato, San Martín de Tucumán y, por el momento, Deportivo Maipú de Mendoza, ya que Colegiales le puede robar ese lugar.

En tanto en la Zona B, Gimnasia de Jujuy, Chaco For Ever y Temperley aseguraron su lugar en el Reducido que definirá el segundo ascenso a Primera. La última vacante se la disputan Chacarita, Defensores de Belgrano y Agropecuario, por ahora el último clasificado. De los cuatro equipos que están luchando por la segunda plaza a la final, tres irán directo al mini torneo.

