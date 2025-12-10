Las 10 eliminaciones más dolorosas de Boca Juniors en el Siglo XXI

Boca Juniors terminó el año sin títulos y poniendo un abrupto freno a su ilusión de ganar el Clausura 2025. El equipo pudo fortalecerse pese a la tristeza que generó la partida de Miguel Ángel Russo, y bajo la conducción de Claudio Úbeda hubo lugar para soñar con otro final.

Pero quedarse en semifinales terminó mezclándose con las frustraciones de una temporada muy difícil, marcada en su inicio por la insólita eliminación ante Alianza Lima.

Boca no pudo meterse en la Libertadores 2025, pero tampoco transferirse a la Sudamericana, por lo que no hubo año internacional.

