Las 10 eliminaciones más dolorosas de Boca Juniors en el Siglo XXI

​Boca no pudo cerrar con sonrisa un complicado 2025 y la caída ante Racing Club en semifinales del Clausura reabrió viejas heridas.

Boca vs. Alianza Lima
Alianza Lima eliminó a Boca Juniors de la Copa Libertadores 2025 | NA
Román Iucht
Boca Juniors terminó el año sin títulos y poniendo un abrupto freno a su ilusión de ganar el Clausura 2025. El equipo pudo fortalecerse pese a la tristeza que generó la partida de Miguel Ángel Russo, y bajo la conducción de Claudio Úbeda hubo lugar para soñar con otro final.

Pero quedarse en semifinales terminó mezclándose con las frustraciones de una temporada muy difícil, marcada en su inicio por la insólita eliminación ante Alianza Lima.

Boca no pudo meterse en la Libertadores 2025, pero tampoco transferirse a la Sudamericana, por lo que no hubo año internacional.

Informe especial de Cueste lo que Cueste
El repaso del año Xeneize fue puntapié inicial para el informe de Cueste lo que Cueste con las diez eliminaciones más dolorosas de Boca Juniors en el Siglo XXI.

