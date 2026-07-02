Las decisiones arbitrales más discutidas en las fases decisivas de la Copa del Mundo

El devenir de los campeonatos mundiales de fútbol posee una estrecha relación con las determinaciones de los jueces en el campo de juego. A lo largo de las décadas, diversas jugadas modificaron el destino de seleccionados enteros debido a interpretaciones que aún hoy generan intensos debates entre los especialistas.

En el Mundial de Suiza 1954, la recordada final entre Hungría y Alemania Occidental dejó una de las primeras grandes controversias de la era moderna. El atacante Ferenc Puskas anotó el tanto del empate legítimo en los minutos finales, pero el juez de línea galés Benjamin Griffiths sancionó una posición adelantada inexistente.

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Aquella decisión privó al equipo húngaro, conocido históricamente como los Magiares Mágicos, de estirar la definición al tiempo suplementario y coronar un ciclo brillante. El historiador Brian Glanville, en su obra "The Story of the World Cup", detalló cómo ese error perdonó al conjunto germano y frustró a una generación irrepetible.

El impacto de las decisiones tecnológicas y arbitrales en el fútbol moderno

Cuatro décadas más tarde, el torneo de Estados Unidos 1994 ofreció otro episodio de alta tensión en los octavos de final. En el encuentro entre Argentina y Rumania, Abel Balbo convirtió una acción lícita que fue invalidada de manera errónea, debilitando el ímpetu de un equipo golpeado por suspensiones previas.

La Copa del Mundo de Corea y Japón 2002 quedó marcada por los fallos que damnificaron principalmente a las selecciones europeas tradicionales. En el partido de cuartos de final entre España y el conjunto surcoreano, el árbitro egipcio Gamal Al-Ghandour anuló dos goles completamente lícitos al seleccionado ibérico durante los noventa minutos.

En Sudáfrica 2010, Frank Lampard protagonizó la acción que aceleró la necesidad de implementar el control tecnológico

Uno de ellos, impulsado por Fernando Morientes, fue rechazado bajo el argumento de que el balón conducido por Joaquín Sánchez había traspasado la línea de fondo. Las transmisiones televisivas demostraron posteriormente que la pelota jamás abandonó los límites del terreno, desatando la indignación de la delegación española.

El seleccionado italiano también sufrió consecuencias similares en el mismo certamen de 2002 durante su cruce ante el combinado anfitrión en octavos. El juez asistente anuló una conversión legítima de Damiano Tommasi en el tiempo extra, lo que hubiera significado el gol de oro y la clasificación automática de Italia.

En Sudáfrica 2010, el centrocampista inglés Frank Lampard protagonizó la acción que aceleró la necesidad de implementar el control tecnológico en el arco. Su remate ante Alemania picó visiblemente dentro de la valla tras golpear el travesaño, pero el árbitro uruguayo Jorge Larrionda ordenó la continuidad del juego.

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La posterior eliminación de Inglaterra reabrió un debate estructural en la International Football Association Board sobre la validez del uso de imágenes. En el libro "The Ball is Round: A Global History of Football", David Goldblatt expone que este suceso marcó el principio del fin para el arbitraje netamente analógico.

La llegada del sistema de videoarbitraje en Rusia 2018 y su posterior evolución semiautomática modificaron radicalmente la sanción de las jugadas dudosas. En el Mundial de Qatar 2022, el debut de Argentina frente a Arabia Saudita expuso la rigurosidad extrema de los nuevos mecanismos de detección de posición.

Lionel Scaloni vio cómo el asistente tecnológico invalidaba tres goles argentinos

Durante la primera etapa de aquel encuentro, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni vio cómo el asistente tecnológico invalidaba tres goles argentinos. Las anotaciones de Lautaro Martínez y Lionel Messi fueron anuladas por márgenes milimétricos, una situación que condicionó el posterior desarrollo táctico del partido.

Finalmente, las modificaciones normativas continúan generando polémica en las instancias definitivas de las competencias organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Los criterios aplicados en la evaluación de faltas ofensivas previas al gol siguen bajo un estricto escrutinio de los protagonistas.