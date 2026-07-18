Las posibles sanciones a la AFA

La euforia por la clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 podría derivar en un conflicto disciplinario con la FIFA. Tras la victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra en la semifinal, varios futbolistas exhibieron sobre el campo de juego una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, un gesto que desató una reacción diplomática del Reino Unido y reabrió el debate sobre los límites entre las manifestaciones políticas y los eventos deportivos.

El Gobierno británico solicitó a la FIFA que investigue el episodio al considerar que la exhibición del mensaje vulneró las normas que prohíben expresiones de carácter político durante las competiciones oficiales.

La posición fue respaldada por el primer ministro Keir Starmer, mientras que desde la Argentina el presidente Javier Milei evitó polemizar con el reclamo, aunque ratificó la histórica posición nacional sobre el archipiélago.

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El Código Disciplinario de la FIFA establece que un evento deportivo no puede ser utilizado para realizar manifestaciones ajenas al fútbol y sanciona el empleo de objetos o mensajes de naturaleza política, ideológica o religiosa. Dependiendo de la gravedad de la conducta, las medidas pueden ir desde advertencias hasta multas de entre 5.000 y 40.000 dólares, e incluso suspensiones para los futbolistas involucrados.

Existen antecedentes que alimentan la preocupación en la AFA. En 2014, la FIFA impuso una multa de 33.000 dólares luego de que integrantes de la selección argentina posaran con un cartel que también reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas antes del Mundial de Brasil.

En los últimos años, además, distintos organismos disciplinarios castigaron manifestaciones similares. La UEFA suspendió al turco Merih Demiral por realizar el saludo de los “Lobos Grises” durante la Eurocopa 2024 y también sancionó a Álvaro Morata y Rodri por cantar “Gibraltar es español”. En Rusia 2018, la FIFA multó a los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri por celebrar un gol con el gesto del águila bicéfala, símbolo asociado a Albania.