Scaloni: “Sólo debemos pensar en jugar al fútbol”

En otra muestra de la gran máquina de dinero en que se convirtió la FIFA, anoche la conferencia de prensa previa a la final del Mundial 2026 tuvo la presencia de aficionados que pagaron entrada, en una decisión inédita para la antesala de un partido decisivo de la Copa del Mundo.

El evento se realizó en el Javits Center de Nueva York, dos días antes de la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y contó con la presencia de Lionel Scaloni, Lionel Messi y el Dibu Martínez, del lado argentino.

Messi dijo: “Crecimos jugando al fútbol, con mucha pasión y siempre con muchas ganas de disfrutar. Nunca pensamos en la presión, siempre lo consideramos como algo natural: jugar y pasarla bien. Somos un grupo competitivo, que nos gusta ganar, pero entendiendo que es un deporte colectivo, que el rival siempre juega y no siempre se puede ganar. De chiquito fui aprendiendo que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y jugador”.

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Por su parte, Scaloni dio su visión en la previa: “Nos hemos criado jugando a la pelota en sitios y en lugares muy dificiles. La presión está en segundo plano, solo debemos pensar en jugar al fútbol. Siempre hay un mañana, siempre sale el sol. Hay que hacer lo que hacíamos de chiquito: jugar a la pelota sin pensar en el mañana”.

Messi además habló de la foto junto a Lamine Yamal cuando el joven del Barcelona era un bebé: “Lamine es un grandísimo jugador, que seguí muchísimo porque juega en un club que amo y le deseo lo mejor siempre. Es uno de los referentes mundiales con 19 años. Tiene una carrera por delante. Tiene una oportunidad de conseguir algo histórico, que nosotros intentaremos dar el máximo para que no sea esta vez. Lo de esa foto es una locura porque es la vida. Hice una foto cuando él era bebé y que ahora nos enfrentemos en una final es una locura. Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien del Barcelona. Intentaremos hacer un buen partido para que no tenga su mejor versión, aunque es difícil. España tiene grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros tenemos nuestras armas”.