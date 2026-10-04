Lautaro Martínez está hecho un Toro: ya es el tercer máximo goleador de la Selección Argentina

Lautaro Martínez no para de festejar. Aunque se haya tratado de un rival menor y de un partido que pareció casi un entrenamiento ante el voluntarioso equipo que presentó Burkina Faso en el Monumental, el bahiense volvió a marcar un gol que lo sitúa como el tercer máximo goleador de la historia con la camiseta de Argentina. Llegó a su tanto número 42 en 86 partidos y así alcanzó a Sergio Kun Agüero en esa colocación. Solamente lo superan Lionel Messi y Gabriel Batistuta.

Apenas 4 minutos le bastaron esta vez para alcanzar esta nueva marca. No pudo convertir el penal que le habían hecho a Agustín Giay pero aprovechó el rebote en el arquero burkinés, Razak Guira, para establecer con un zurdazo el 1 a 0 parcial. Después se vistió de asistidor dos veces en los 69 minutos que estuvo en el campo de juego: primero al devolverle una pared a Gianluca Prestianni que derivó en el 3 a 0 y después para habilitar a Franco Mastantuono en el segundo tiempo en la que fue la sexta conquista del equipo que dirige Lionel Scaloni.

Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso y cerró una noche perfecta en el Monumental

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Martínez, a los 29 años, se instaló en el podio y aún le queda mucho tiempo por delante. Cuestionado por su flojo Mundial de Qatar donde quedó relegado por Julián Alvarez, el Toro fue clave para el último título de la Scaloneta ante Colombia en la Copa América, con el tanto decisivo en el partido que decidió al campeón. Y también creció su figura en la última Copa del Mundo con su grito de cabeza ante Inglaterra que sirvió para disputar otra final.

A ese gol le sucedieron otros dos, el de este sábado ante los africanos y el que le había marcado a Bolivia en el primero de estos amistosos en Fecha FIFA.

Scaloni decidió que el delantero del Inter italiano ya había hecho lo suficiente y lo reemplazó por Santiago Castro para que todo el estadio lo ovacionara. Ahora, el martes, en la que será la despedida de Leo Messi con la camiseta albiceleste tendrá una nueva oportunidad para agrandar su cuenta goleadora.