LeBron James a los 41 años dejará Los Ángeles Lakers tras ocho años y considera propuestas de nuevas franquicias

LeBron James sacudió por completo el mercado de la NBA al informarle oficialmente a Los Angeles Lakers que no continuará en la institución para la próxima temporada. La noticia fue confirmada este martes por su representante, Rich Paul, a pocas horas de que se habilite formalmente el período de la agencia libre en los Estados Unidos.

A sus 41 años, la legendaria estrella del básquet mundial decidió rechazar la propuesta de renovación contractual del equipo californiano y optó por quedar en libertad de acción para evaluar nuevas ofertas de cara a lo que será su vigesimocuarta campaña en la liga más competitiva del planeta.

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El cierre de una etapa exitosa en Los Ángeles y el mensaje de despedida

La salida del alero marca el final de un ciclo sumamente exitoso de ocho años vistiendo la camiseta de los Lakers, período en el cual logró quebrar numerosos récords individuales y lideró al equipo a la conquista del anillo de campeón en la recordada "Burbuja de Orlando" durante las Finales de 2020 ante Miami Heat.

Tras confirmarse la noticia, la propietaria de la franquicia, Jeanie Buss, emitió un comunicado oficial manifestando su agradecimiento eterno por el legado y los logros conseguidos en la institución.

“LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluyendo el título al que nos lideró en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y los incontables récords que rompió vistiendo el púrpura y oro. Le deseamos todo lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Él siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers”.

La propietaria de la franquicia, Jeanie Buss, emitió un comunicado oficial manifestando su agradecimiento eterno por el legado y los logros conseguidos en la institución

Por su parte, el jugador respondió con gratitud a través de su cuenta oficial en la red social X destacando el profundo honor que significó portar los colores de la entidad angelina.

LeBron James respondió con gratitud el mensaje de Los Ángeles Lakers a través de su cuenta oficial en la red social X

Durante la última temporada, el cuádruple campeón de la NBA mantuvo un rendimiento individual de altísimo nivel al promediar 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7,2 asistencias por encuentro. Sin embargo, la gran producción estadística de James no fue suficiente para evitar la eliminación de su equipo en la segunda ronda de los playoffs ante los Oklahoma City Thunder.

Con este alejamiento consumado, la dirigencia de Los Ángeles deberá reestructurar su proyecto deportivo alrededor del esloveno Luka Doncic, quien pasará a quedar posicionado de manera definitiva como la principal cara visible y referente de la franquicia.

El futuro de la estrella en la agencia libre y los candidatos a sumarlo

A partir de la apertura del mercado de fichajes libres, pautado para este mismo martes a las 18 hora del Este de los Estados Unidos, LeBron comenzará a analizar detalladamente las diversas propuestas que tiene sobre la mesa para continuar su carrera profesional.

El objetivo del veterano basquetbolista es sumarse a un proyecto deportivo que le permita pelear de forma concreta por un nuevo campeonato en el tramo definitivo de su trayectoria. La posibilidad de conseguir un último título antes del retiro definitivo opera como el principal motor de su decisión de mudar su talento.

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Entre los principales interesados en incorporar al jugador aparecen con mucha fuerza los Golden State Warriors, franquicia donde milita su histórico rival y amigo Stephen Curry. Según informaron los principales medios de comunicación estadounidenses, el equipo de San Francisco figura actualmente en una posición muy favorable para iniciar las gestiones formales y tentar al alero. El potencial cruce y la unión de dos de los deportistas más determinantes de la historia moderna de la liga genera una enorme expectativa en todos los fanáticos del básquetbol internacional.

Otra de las franquicias interesadas es Cleverland Cavaliers, lugar donde LeBron es la cara histórica ya que ganaron su primer y único anillo en su historia en 2016 con él a la cabeza. En la temporada pasada fueron eliminados en Finales de Conferencia y cuentan con jugadores de gran talla como Donovan Mitchell, Jarrett Allen y James Harden (con futuro incierto y con probabilidades de dejar la franquicia)

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