Lionel Messi abrió la puerta a su intimidad como nunca antes, casi desnudándose emocionalmente para compartir el dolor por el fallecimiento de su padre Jorge. El rosarino fue muy cuidadoso de su vida privada durante sus dos décadas de fama mundial, por lo que su escrito se presenta todavía más impactante.

¿Cuánto tiempo más va a jugar Lionel Messi al fútbol?, una pregunta que se desprende de la publicación. Si bien ya era sabido que a su carrera le quedan menos años de los que ya pasaron, leerlo de primera mano conmueve. ¿Para quién va a jugar a partir de ahora?, otra duda que, pese a las respuestas lógicas, sacude.

Messi volvió a jugar tras la muerte de su padre Jorge: buscó el gol sobre el final, pero Inter Miami perdió

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El punto final de Lionel Messi a lo ocurrido en el Mundial 2026

La carta de Lionel Messi también terminó de sepultar definitivamente todo tipo de conspiraciones, paranoias y barbaridades estúpidas que se han dicho desde que terminó la Final del Mundial 2026.

Messi contó con al detalle el deseo que tenía de ganar la Final, y la imposibilidad física con la que contaba para poder ganarla. Un tema terminado, que invita a aceptar con humildad la derrota ante el Campeón del Mundo.

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Román Iucht y el equipo de Cueste lo que Cueste analizaron este jueves la dura derrota de Independiente por Copa Argentina, además de lo que sucedió con Platense en Libertadores y Tigre por Sudamericana.