Lionel Scaloni afina su lista para 2026: quiénes se ganan su lugar en la Selección argentina

A ocho meses del inicio del Mundial 2026, la lista de Lionel Scaloni empieza a tomar forma. Según el análisis de Cueste lo que cueste, el entrenador campeón del mundo ya tendría cerrado cerca del 85% del plantel, con entre 22 y 23 nombres confirmados de los 26 que podrá incluir en la nómina final.

La posible lista de Lionel Scaloni, bajo la lupa de Cueste lo que cueste

La idea de que el “termómetro” de la lista está “a 22 o 23 grados” surgió en el debate en la que se comparó la temperatura ideal (26°, como los 26 convocados que habrá) con el avance del armado del grupo, destacando que el DT mantiene una base sólida pero observa con atención a algunos nuevos valores.

Uno de los que ganó puntos en la última fecha FIFA fue Aníbal Moreno. El mediocampista del Palmeiras ingresó ante Puerto Rico y dejó una grata impresión: “Se paró como eje del equipo, sus compañeros lo buscaron siempre. Se ganó otra convocatoria, y tal vez, un lugar en el Mundial”. El ex Racing aparece como una alternativa real para el rol de volante central suplente, un puesto que en Qatar ocupó Guido Rodríguez.

Otro de los apuntes que habría quedado en la “libreta” de Scaloni es el rendimiento del Dibu Martínez, que volvió a destacarse con una atajada impresionante cuando Argentina ya goleaba 6-0. “Ese orgullo y amor propio lo definen. Incluso en partidos sin exigencia, demuestra por qué es el mejor arquero del mundo”, se comentó en el programa.

Entre los delanteros, está “El Flaco” López, quien aprovechó sus minutos y mostró variantes de juego, y Lautaro Martínez, que sigue afianzado como el nueve titular. Sin embargo, la competencia sigue abierta en algunos lugares: “A Scaloni le restan decidir tres nombres, y los próximos seis meses serán clave”.

Finalmente, el debate incluyó una mirada sobre Lionel Messi, quien jugó un partido atípico ante Puerto Rico: sin goles, pero con varias asistencias: “Ya no necesita demostrar nada: su amor por la Selección es total”.

Con una base firme, jerarquías consolidadas y algunos jóvenes que empiezan a asomar, la Selección Argentina campeona del mundo mantiene su identidad. La lista para el Mundial 2026 parece tener dueño casi en su totalidad, pero Scaloni aún guarda tres lugares en su cuaderno para definir los últimos pasajeros del sueño.