Este domingo, la Selección Argentina Sub-20 tendrá una cita con la historia en la final del Mundial de Chile, buscando el título mundial juvenil ante Marruecos.

La Albiceleste conoció la gloria en seis oportunidades, con diversas camadas de futbolistas que no solo hicieron historia con Argentina, sino que lograron destacadas carreras internacionales.

Con Diego Maradona y Lionel Messi fuera de competencia, Román Iucht y su equipo armaron un listado con los diez futbolistas campeones del mundo Sub-20 con mejor trayectoria en el fútbol.

De Sorín y Cambiasso a Di María y Agüero, grandísimos nombres para recordar, disfrutar y debatir.

