viernes 17 de octubre de 2025
DEPORTES
Cueste lo que Cueste

Los 10 argentinos campeones del Mundial Sub-20 con mejor carrera en el fútbol

La Selección Argentina Sub-20 tuvo múltiples planteles campeones del mundo, y en Cueste lo que Cueste se confeccionó un listado con los diez futbolistas consagrados en juveniles que mejor carrera hicieron.

Sergio Agüero celebrando el Mundial Sub-20 de 2007
Sergio Agüero celebrando el Mundial Sub-20 de 2007 | NA
Román Iucht
Román Iucht

Este domingo, la Selección Argentina Sub-20 tendrá una cita con la historia en la final del Mundial de Chile, buscando el título mundial juvenil ante Marruecos.

La Albiceleste conoció la gloria en seis oportunidades, con diversas camadas de futbolistas que no solo hicieron historia con Argentina, sino que lograron destacadas carreras internacionales.

Con Diego Maradona y Lionel Messi fuera de competencia, Román Iucht y su equipo armaron un listado con los diez futbolistas campeones del mundo Sub-20 con mejor trayectoria en el fútbol.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

De Sorín y Cambiasso a Di María y Agüero, grandísimos nombres para recordar, disfrutar y debatir.

NZ

También te puede interesar
En esta Nota