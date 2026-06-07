Los hermanos que jugaron Mundiales para países distintos: rivales de sangre en la Copa del Mundo

El fútbol internacional posee dinámicas complejas donde la globalización y los flujos migratorios reconfiguran constantemente las plantillas de las selecciones nacionales. A lo largo de la historia de los Mundiales, este fenómeno ha quebrado la lógica de la herencia familiar en el deporte de élite.

Varios casos emblemáticos exponen cómo dos hermanos, criados bajo el mismo techo y formados en contextos idénticos, terminaron defendiendo banderas opuestas en el torneo más importante del planeta. Estas trayectorias evidencian que la identidad futbolística no siempre coincide con los lazos de sangre.

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La normativa de la FIFA ha permitido que futbolistas con doble nacionalidad elijan su destino internacional según sus oportunidades profesionales o su arraigo cultural. El historiador Luciano Wernicke, en sus investigaciones sobre mitos y curiosidades mundialistas, detalla cómo estas decisiones dividen hogares.

Los lazos familiares rotos por la elección de camiseta en la Copa del Mundo

El caso más recordado de la era moderna lo protagonizaron Jerome y Kevin-Prince Boateng, hermanos de padre ghanés criados en Berlín. Jerome optó por consolidarse en el seleccionado de Alemania, mientras que Kevin-Prince, tras disputar categorías juveniles germanas, decidió representar a Ghana.

El destino determinó que Alemania y Ghana compartieran grupo en Sudáfrica 2010. Aquel partido marcó un hito absoluto, siendo la primera vez que dos hermanos se enfrentaban en un Mundial militando en combinados diferentes, un choque cargado de dramatismo mediático y tensión deportiva.

Paul y Florentin

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, el sorteo repitió el emparejamiento entre teutones y africanos. Nuevamente, los Boateng acapararon los flashes en un empate dos a dos, consolidando una rivalidad deportiva que, según declaraciones de los protagonistas, jamás afectó el afecto filial.

Una situación similar ocurrió con los hermanos Pogba, aunque con un matiz diferente en los torneos máximos. Mientras Paul se consagraba campeón del mundo con Francia en 2018, sus hermanos mellizos, Florentin y Mathias, prefirieron defender los colores de Guinea en las eliminatorias de la CAF.

En las primeras décadas del profesionalismo, el fenómeno respondía a las corrientes migratorias transatlánticas. Los hermanos José Sanfilippo y Héctor Sanfilippo, figuras de San Lorenzo de Almagro en Argentina, tomaron rumbos distantes que ilustran las dinámicas de aquella época dorada.

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Del mismo modo, el libro "Historias Secretas de los Mundiales" documenta el caso de los hermanos Luis y Juan Monti en los albores del torneo. Luis Monti representó a Argentina en la final de Uruguay 1930 y, tras emigrar a Europa, se consagró campeón mundial vistiendo la camiseta de Italia en 1934.

Aunque Juan Monti no alcanzó la fase final del certamen con la selección argentina, la dualidad de los hermanos en el plano internacional sentó un precedente jurídico sobre la elegibilidad de los futbolistas que poseían pasaportes de diversos estados nacionales en el siglo XX.

Más recientemente, la desintegración de los bloques políticos en Europa del Este generó escenarios familiares inéditos. Los hermanos Granit y Taulant Xhaka, nacidos en Suiza de padres albokosovares, dividieron sus carreras internacionales de manera drástica por motivos de identidad.

Granit y Taulant Xhaka

Granit Xhaka se transformó en el capitán y referente de la selección helvética, compitiendo en múltiples Copas del Mundo. Por su parte, Taulant eligió representar formalmente a Albania, un hecho que los llevó a enfrentarse directamente en la Eurocopa celebrada en Francia durante 2016.

La escuela del fútbol base en los Países Bajos también registra el caso de los hermanos Jonathan y Julian de Guzman. Jonathan realizó toda su carrera profesional en Europa y optó por la selección neerlandesa, participando activamente en el Mundial de Brasil 2014 bajo la dirección técnica.

Su hermano Julian de Guzman eligió el camino de sus raíces norteamericanas y se convirtió en un pilar histórico de la selección de Canadá. Aunque no coincidieron en el mismo campo de juego de una cita mundialista, las diferencias competitivas marcaron sus respectivas carreras.

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El reglamento de elegibilidad de la FIFA se modificó en el siglo XXI para evitar que las federaciones ligaran a futbolistas juveniles de por vida. Esto otorgó mayor libertad a los atletas para decidir su futuro internacional basándose en un sentido real de pertenencia y proyección.

La literatura deportiva contemporánea analiza estos sucesos no como traiciones culturales, sino como el reflejo fiel de sociedades multiculturales. Los hermanos que eligen selecciones distintas sintetizan la evolución de un fútbol sin fronteras rígidas ni pasaportes absolutos.