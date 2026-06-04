La Copa Jules Rimet perdida: el enigma del trofeo original del fútbol mundial

El fútbol mundial custodia misterios que trascienden el campo de juego. El más persistente de ellos gira en torno a la Copa Jules Rimet, el trofeo original que premiaba a los campeones del mundo. Su pérdida definitiva en suelo sudamericano dejó una incógnita abierta que fusiona el deporte con la crónica policial.

La estatuilla de oro fino y base de lapislázuli, diseñada por el escultor Abel Lafleur, cargaba con una historia intensa antes de su extravío. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dirigente italiano Ottorino Barassi la escondió en una caja de zapatos bajo su cama para salvarla del ejército nazi.

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El reglamento de la FIFA dictaminaba que el primer país en consagrarse tricampeón mundial se quedaría con el trofeo de forma permanente. Brasil alcanzó la gloria en el Mundial de México 1970, ganando el derecho de alojar la mítica escultura en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol.

El robo en Río de Janeiro y los mitos de la Jules Rimet

La seguridad del edificio de la federación en Río de Janeiro demostró ser sumamente vulnerable. La noche del 19 de diciembre de 1983, un grupo de delincuentes ingresó al recinto y, tras neutralizar al único guardia nocturno, extrajo la valiosa pieza de su vitrina usando una simple palanca.

La versión oficial de la policía brasileña determinó que los ladrones fundieron los casi dos kilos de oro puro del galardón. El metal se habría comercializado rápidamente en el mercado clandestino, una hipótesis que el historiador Sergio Ruiz califica de dudosa en su investigación sobre el caso.

Brasil alcanzó la gloria en el Mundial de México 1970, ganando el derecho de alojar la escultura en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol

Muchos expertos sostienen que fundir una obra de arte de semejante magnitud es un proceso complejo para delincuentes comunes. El coleccionismo ilegal y los compradores privados de reliquias históricas alimentan la persistente teoría de que el trofeo original aún descansa en alguna bóveda secreta.

El impacto del robo conmovió al ámbito futbolístico internacional, generando debates sobre la custodia de los patrimonios deportivos. La FIFA debió intervenir entregando una réplica exacta a la federación afectada, pero el vacío simbólico de la pieza original de los mundiales se mantiene vigente.

Argentina tiene un vínculo indirecto con el destino de este trofeo a través de sus enfrentamientos históricos. El fútbol local forjó su propia mística persiguiendo este galardón en las ediciones iniciales del torneo, quedando muy cerca de obtenerlo en la primera final de la historia en 1930.

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El periodista deportivo e investigador Alfredo Di Salvo señala en su obra sobre los mundiales que el valor de la Jules Rimet no residía únicamente en su peso en oro. Representaba el nacimiento de la máxima competencia global y el esfuerzo pionero de los dirigentes que fundaron la Copa del Mundo.

Los intentos por recuperar la pieza original motivaron investigaciones privadas durante las décadas siguientes. Interpol activó alertas en diversos mercados de antigüedades europeos y americanos, siguiendo pistas falsas que solo incrementaron el mito y la frustración de las autoridades deportivas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol intentó coordinar esfuerzos de búsqueda con las policías regionales sin éxito alguno. Con el paso de los años, los involucrados directos en el asalto fallecieron o guardaron un silencio absoluto, sellando los detalles del destino real del trofeo.

Pelé levanto tres veces la Jules Rimet

Hoy en día, el fútbol moderno compite por un diseño completamente diferente introducido en el campeonato de Alemania 1974. Sin embargo, la silueta de la diosa Niké alzando la copa octogonal permanece firmemente grabada en la memoria colectiva de los aficionados más veteranos del planeta.

La pérdida de la Jules Rimet transformó al objeto material en una leyenda inalcanzable para la historia contemporánea. Su ausencia física recuerda una época de romanticismo deportivo donde los triunfos se sellaban con obras de arte únicas, hoy reemplazadas por estrictas medidas de seguridad.