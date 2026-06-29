Las selecciones que se quedaron a las puertas de la gloria sin perder un solo partido

El fenómeno de quedar eliminado de una Copa del Mundo sin perder un solo encuentro constituye una de las paradojas más singulares del fútbol internacional. A lo largo de la historia de este torneo, diversos combinados nacionales experimentaron la frustración de regresar a casa invictos pero sin el trofeo.

Esta situación anómala suele producirse debido a los formatos de competencia que incluyeron segundas fases de grupos o, más recientemente, por las definiciones mediante tiros desde el punto penal. Las estadísticas oficiales de la FIFA consideran los empates en tiempo suplementario como igualdades.

Equipos memorables que cayeron sin perder en el tiempo reglamentario

Un caso emblemático ocurrió en el Mundial de Argentina 1978 con Brasil. El conjunto dirigido por Cláudio Coutinho finalizó el certamen en el tercer puesto tras vencer a Italia, acumulando cuatro victorias y tres empates en total, lo que llevó a su entrenador a autoproclamarse como el "campeón moral".

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"Nos vamos invictos y con el mejor saldo de goles, pero el sistema del torneo nos privó de la final legítima que merecíamos jugar", argumentó Coutinho en la rueda de prensa posterior al partido por el tercer puesto, según consigna el periodista Diego Estévez en su libro Acontecimientos Mundialistas.

Cuatro años más tarde, en España 1982, Inglaterra sufrió un destino similar en la segunda ronda. Los británicos vencieron en la primera fase a Francia, Checoslovaquia y Kuwait, pero los empates sin goles ante Alemania Federal y el seleccionado local los marginaron de las semifinales del torneo.

Ese mismo campeonato de 1982 vio marcharse invicto a Camerún en la primera ronda. Los Leones Indomables igualaron sus tres compromisos ante Perú, Polonia e Italia, quedando eliminados únicamente por tener menor cantidad de goles a favor que la escuadra italiana, posterior campeona del mundo.

El conjunto brasileño finalizó el certamen en el tercer puesto tras vencer a Italia, acumulando cuatro victorias y tres empates en total

La Copa del Mundo de Italia 1990 presentó dos casos resonantes bajo esta misma condición estadística. El conjunto anfitrión ganó cinco partidos de forma consecutiva sin recibir goles, pero la igualdad ante Argentina en semifinales y la posterior caída por penales truncó su sueño en el torneo.

Los dirigidos por Azeglio Vicini debieron conformarse con la medalla de bronce tras vencer a Inglaterra. El otro invicto de esa edición fue el seleccionado de Escocia, que quedó eliminado en la fase inicial del torneo pero cosechó un triunfo ante Suecia y una recordada igualdad frente a Brasil.

En la cita de Estados Unidos 1994, la selección de Rumania comandada por Gheorghe Hagi deslumbró por su juego punzante. Aunque cayó en la definición por penales frente a Suecia en los cuartos de final, el registro oficial determinó que el equipo europeo no perdió ningún partido en los noventa minutos.

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Para el Mundial de Francia 1998, la historia volvió a repetirse con el combinado de Italia. La Azzurra quedó eliminada en los cuartos de final ante el dueño de casa mediante los remates desde el punto penal, tras haber empatado sin goles en un encuentro sumamente táctico en el Stade de France.

La tendencia se mantuvo en el nuevo milenio durante el torneo de Alemania 2006. En esa oportunidad, la selección de Suiza completó una campaña inédita al quedar eliminada en los octavos de final ante Ucrania sin haber recibido un solo gol en contra durante todo el desarrollo de la competencia.

Los helvéticos empataron tres partidos y ganaron uno en la fase de grupos, pero la efectividad nula en la tanda de penales frente a los ucranianos determinó su salida. Inglaterra también se despidió invicta en esa edición, al caer por la vía de los penales contra Portugal en cuartos.

Los británicos vencieron en la primera fase a Francia, Checoslovaquia y Kuwait

El antecedente más extremo de efectividad defensiva sin premio ocurrió en Sudáfrica 2010 con Nueva Zelanda. Los oceánicos integraron el Grupo F y cosecharon tres empates históricos ante Eslovaquia, Italia y Paraguay, quedando terceros y eliminados a pesar de no conocer la derrota en el torneo.

El periodista Luciano Wernicke, en su obra Historias Insólitas de los Mundiales de Fútbol, detalla que los neozelandeses fueron los únicos invictos de aquella cita africana, dado que España, el equipo que se consagró campeón del mundo, había perdido en su debut frente al combinado de Suiza.

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La edición de Brasil 2014 sumó a Costa Rica a este listado de honor y frustración. Los centroamericanos lideraron el llamado "grupo de la muerte" ante tres campeones mundiales: Uruguay, Italia e Inglaterra, y luego superaron a Grecia antes de caer por penales en los cuartos ante Países Bajos.

Los dirigidos por Jorge Luis Pinto se marcharon del territorio sudamericano con tres victorias y dos empates en su registro oficial, consolidando la mejor actuación de su historia institucional y ratificando que la solidez defensiva no siempre garantiza la obtención del campeonato mayor.