Los Pumas estuvieron cerca, pero terminaron lejos ante los All Blacks

Suena más “derrota digna” que nunca, pero lo primero que podemos decir del debut de Los Pumas ante los All Blacks en el Rugby Championship, es que estuvieron a la altura. De la historia. De las expectativas que habían generado. Y de lo que implica jugar contra las principales potencias del rugby mundial. Ayer, en un estadio Kempes llenísimo y participativo, el seleccionado argentino empezó bien, ganó duelos directos y se mantuvo siempre a tiro en el marcador. A solo 15 minutos del final, estaba 31-24 abajo, a sólo un try y una conversión de distancia. Pero finalmente, Nueva Zelanda derrotó 41 a 24 al local en el inicio del Rugby Championship 2025, el torneo que reúne a las cuatro potencias del hemisferio sur.

Samisoni Taukei’aho anotó dos tries sobre el final para estirar la ventaja del conjunto neozelandés. Los All Blacks se habían ido con ventaja de 31-10 al descanso y vieron como Los Pumas se les acercaron peligrosamente, hasta que Taukei’aho liquidó el pleito.

El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, sufrió mucho su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus.

Pese a que Nueva Zelanda comenzó con una ventaja de 10-0, Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en aprietos en varias ocasiones a sus rivales.

Sin embargo, sobre el final de la primera mitad Los Pumas cometieron muchos penales que facilitaron dos tries consecutivos de los neozelandeses para irse al descanso con una ventaja de 31-10. Ese será uno de los aspectos a mejorar para el sábado próximo: ante rivales de esta jerarquía, el seleccionado nacional no puede dar esas ventajas.

Ya en el segundo tiempo, Los Pumas salieron mucho más enfocados con ganas de dar vuelta la historia para conseguir un triunfo histórico. Así fue como anotaron dos tries en muy pocos minutos para colocarse a siete puntos e ilusionar a todos los presentes.

Sin embargo, toda la esperanza se vino abajo en los últimos minutos, con los tries de Taukei´aho. La próxima presentación de Los Pumas en el certamen será el próximo sábado, cuando reciba nuevamente a Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani. Los Pumas nunca vencieron a los All Blacks en Argentina. Las tres veces que lo hicieron fueron lejos de casa: en Sidney en 2020 y en territorio neozelandés en 2022 y 2024.

La del sábado será la última vez que Los Pumas hagan de local frente a los All Blacks, ya que el torneo no se celebrará a partir del año que viene.

Sorpresa: ganó Australia

El Rugby Championship 2025 empezó con una sorpresa: Australia se impuso 38-22 a la campeona mundial Sudáfrica, en el estadio Ellis Park de Johannesburgo.

Después de 18 minutos de juego, los australianos perdían 22-0 y parecían destinados a la derrota, pero despertaron y consiguieron dar la vuelta al partido de manera espectacular en la segunda parte. Con una actuación destacada del capitán Harry Wilson con dos tries, los Wallabies se impusieron a los Springboks como visitantes por primera vez desde 2011. Sudáfrica intentará reaccionar el sábado en Ciudad del Cabo.io.