Lucas Blondel, la cereza del postre de Diego Martínez: el ex Boca llegó a Huracán y la lleva dos goles

El Globo de Parque Patricios dejó de ser una sorpresa para convertirse en una amenaza real. Con el triunfo 3-0 ante Gimnasia LP el pasado domingo, el equipo se metió de lleno entre los ocho mejores de la zona, mostrando una solidez defensiva envidiable (solo 9 goles en contra en 12 partidos). La mano de Diego Martínez se nota: un equipo corto, que pierde poco y que sabe cuándo lastimar.

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Huracán se encuentra en el 8° puesto con 17 puntos, producto de 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Es uno de los equipos que menos goles recibe (9) y viene de avanzar en Copa Argentina con goles de Lucas Blondel y Óscar Romero, consolidándose como un candidato a pelear el torneo.

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Desde su llegada a préstamo desde Boca, parece haber recuperado su mejor versión. Su gol agónico ante Olimpo por Copa Argentina fue el envión anímico que necesitaba. En la cancha, el lateral derecho no solo cumple con la marca, sino que se proyecta con criterio y sorpresa, convirtiéndose en una pieza clave para desatascar partidos cerrados con su pegada de media distancia.

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La cuota de distinción la pone Óscar Romero. El paraguayo es el eje del fútbol en la mitad de cancha; aunque los números fríos no siempre lo reflejan, su capacidad para filtrar pases rompe cualquier esquema defensivo. A su jerarquía se le suma ahora el regreso de Hernán Galíndez y Jordy Caicedo tras su paso por la Selección de Ecuador en la fecha FIFA, donde el arquero incluso brilló atajando un penal ante Marruecos.

Con el plantel completo y un funcionamiento aceitado, Huracán se perfila como el "equipo incómodo" para los de arriba. Si mantiene esta regularidad, el Bicho y el Millonario deberán mirar por el retrovisor, porque el conjunto quemero tiene hambre de gloria y argumentos de sobra para dar el golpe.

LT.