Argentinos Juniors supo superar un traumático inicio de año. Le ganó 3-2 a Banfield y se puso en el top-3 de la Zona B, maquillando así el mal comienzo de 2026 que puso en duda todo el proyecto del Bicho.

Tras el golpe que significó quedar fuera de toda competencia internacional, Argentinos Juniors demostró este lunes en La Paternal que tiene con qué dar pelea en el plano doméstico. En un encuentro vibrante, el equipo de Nico Diez venció 3-2 a Banfield y reafirmó que el ambicioso mercado de pases de enero empieza a dar sus frutos.

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El 2026 arrancó con la vara alta para el Bicho. Con incorporaciones de peso, el club de La Paternal apostó fuerte a la triple competencia. Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada en la Fase 2 de la Copa Libertadores. También tuvo una bochornosa eliminación en enero por la Copa Argentina ante Midland por penales, quedándose en febrero ya sin esos tres frentes.

Mal comienzo de 2026 ¿lo hará poner foco solo en el Apertura?

La victoria de ayer ante el Taladro fue una declaración de principios. Con goles de Oroz, Viveros, Lescano, pero a destacar la gran actuación colectiva, el equipo supo reaccionar ante la paridad de la visita. Este triunfo lo deja con 23 puntos, apenas por debajo de la línea de los líderes y con la ventaja competitiva de no tener viajes al exterior ni desgaste por copas.

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Hoy, con el plantel enfocado exclusivamente en la Liga Profesional, Argentinos se perfila como un candidato serio. La jerarquía de sus refuerzos y el funcionamiento aceitado en su cancha lo transforman en el rival que nadie quiere enfrentar en la recta final del torneo.

LT/ff