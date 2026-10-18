Messi tuvo otra noche brillante y marcó otros dos goles en un nuevo triunfo de Inter Miami

La mirada al cielo de su entrenador, Cristian "Kily" González tras el 3 a 0 parcial resume a la perfección lo que genera Lionel Messi en cada partido. El DT, que hace muy poco dirige al Inter Miami, agradece tenerlo porque siempre Leo marca la diferencia. Esta vez fue ante Atlanta United en una nueva fecha de la fase regular de la MLS, donde marcó el segundo y el tercero para la victoria como visitante por 3 a 1. También participó en el armado del primer tanto de "Las garzas" y casi marca el gol olímpico que viene buscando desde hace tiempo pero que se le viene negando.

El encuentro se disputó en el Mercedes Benz Stadium, el mismo escenario en el que Messi había brillado durante el último Mundial frente a Inglaterra en las semifinales con dos asistencias. Si bien recién la ventaja se produjo al final del primer tiempo, en el segundo apareció en todo su esplendor la figura del 10. Con mayores espacios su gambeta electrizante en velocidad, a pesar de sus 39 años, no tuvo demasiados obstáculos.

Messi ayudó a construir la victoria a partir del primer gol a los 45 minutos. Habilitó de cabeza a Luis Suárez quien se sacó de encima al chileno exRiver, Paulo Díaz, para enviar el centro que conectó el atacante nacido en Argentina y nacionalizado mexicano, Germán Berterame.

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"No deja de sorprender al mundo", dijo su entrenador, Cristian "Kily" González, en la conferencia de prensa postpartido. "Lo que más me pone contento es que está feliz y al estar feliz se brinda como se brinda", agregó

En la segunda mitad, Messi liquidó el pleito con dos golazos. A los 10 minutos, con una diagonal del medio hacia la izquierda, una pared rápida con Berterame, y la definición ante otro argentino, Lucas Hoyos, con un remate cruzado para estampar el 2 a 0.

Cuatro minutos más tarde, en un contraataque tras un pase exquisito del uruguayo Suárez, corrió más de 30 metros con la pelota, encaró al paraguayo Junior Alonso, lo dejó mareado a puros amagos y resolvió sin problemas ante el arquero. Después, hasta se dio el lujo en la mitad de la cancha antes de la reanudación del juego de "chicanear" a Alonso con un gesto de "te dejé dando vueltas".

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Después hubo tiempo para que intentara un gol desde el córner (algo que se le viene negando) pero hubo un despeje oportuno de Paulo Díaz. En tiempo de descuento, Messi recibió la tarjeta amarilla por una falta sobre Alonso.

Inter supo mantener el orden defensivo y controlar al suizo Breel Embolo y al paraguayo Miguel Almirón, principales armas ofensivas del Atlanta United, dirigido por Gerardo "Tata" Martino hasta que consiguió la ventaja. Luego manejó el partido sin demasiados sobresaltos.

Atlanta United descontó en el minuto 89 con un penal anotado por Fafa Picault.

Messi se acerca a los 1.000 goles

De esta manera, el capitán del Inter Miami llegó a los 936 tantos en su carrera y sigue acercándose a la cifra mágica de los mil goles.

"Confío y sé que va a lograr (llegar a los mil goles) porque le gustan los desafíos, lo logró todo y esto no va a ser la excepción", comentó emocionado el Kily González.

Además, Messi llegó a 25 tantos en el torneo, y aventaja por seis a sus escoltas, Petar Musa, de FC Dallas, y Milan Iloski, de Philadelphia Union.