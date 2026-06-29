Mick Jagger y una predicción que preocupa: "Van a llegar a las semifinales"

Mick Jagger recibió como regalo una camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y dejó una frase que ilusionó a los hinchas de cara al Mundial 2026: "Definitivamente van a llegar a semifinales", una predicción que preocupa por el historial de los partidos a los que asistió el músico.

El presente fue entregado por el periodista Leo Rodríguez "en nombre de todos los argentinos" durante un adelanto de una entrevista exclusiva con La Nación Música. Al descubrir la camiseta, el líder de los Rolling Stones la desplegó con entusiasmo, la observó y le tiró flores: "¡Muy buena!". Enseguida aseguró que ya cuenta con la indumentaria para acompañar los partidos mundialistas desde las tribunas.

El músico de 82 años suele asistir a los partidos de Inglaterra en las Copas del Mundo, aunque entre los fanáticos del fútbol existe la popular creencia de que su presencia en los estadios es mufa, por lo que su apoyo a la Scaloneta generó repercusión en redes sociales.

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Más adelante, el entrevistador le preguntó si esa camiseta sería la que terminaría levantando la Copa del Mundo y qué selección imaginaba como campeona. Jagger evitó revelar su favorito y respondió con humor: "Lo sé, pero no puedo decírtelo".

Sin embargo, a pesar de esquivar el nombre del futuro campeón para evitar suspicacias, Jagger se la jugó con un pronóstico sumamente optimista para el equipo de Lionel Scaloni. “Definitivamente van a llegar a las semifinales”, afirmó el músico británico en la previa de los 16avos de final.

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