La evolución táctica del fútbol argentino: de los pioneros estratégicos al ajedrez moderno de Lionel Scaloni

El nacimiento de la identidad táctica en el plano local se gestó en las primeras décadas del siglo XX, cuando los entrenadores comenzaron a moldear el talento natural del futbolista nativo. Aquellos pioneros entendieron que el desparpajo del potrero requería un ordenamiento estricto en el campo para competir con éxito frente a las potencias europeas de la época.

Durante los años 30, las influencias externas como los planteos del italiano Vittorio Pozzo encendieron debates profundos en el ambiente rioplatense. Los estrategas locales adoptaron la rigurosidad física y el pragmatismo defensivo europeo, pero mantuvieron intacta la premisa de la libertad creativa para los futbolistas encargados de desequilibrar en el ataque.

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El primero fue Guillermo Stábile, quien lideró un proceso extraordinario en la selección nacional, conquistando múltiples Campeonatos Sudamericanos mediante un juego fluido, vertiginoso y de alta efectividad que enamoró a los aficionados del continente.

El quiebre definitivo hacia la modernidad y la obsesión por los detalles metodológicos llegó con la aparición de la escuela de Zubeldía en Estudiantes de La Plata. El historiador Diego Estévez detalla en su obra "38 Campeones del Fútbol Argentino" cómo este ciclo alteró para siempre la preparación de los partidos mediante el estudio del rival.

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La obtención de la primera Copa del Mundo en el año 1978 bajo la conducción de César Luis Menotti legitimó una filosofía basada en el protagonismo y el lirismo. El entrenador santafesino priorizó el volumen de juego colectivo y el achique de espacios hacia adelante, devolviendo al futbolista local su orgullo estético tradicional.

César Luis Menotti legitimó una filosofía basada en el protagonismo y el lirismo

En las antípodas ideológicas se erigió Carlos Salvador Bilardo, quien llevó al combinado nacional a la gloria máxima en el Mundial de México 1986. Su enfoque basado en el pragmatismo extremo, la polivalencia táctica y el diseño de sistemas específicos, como el innovador tres-cinco-dos, marcó un hito imborrable en la ciencia del juego.

La dualidad cultural entre el menottismo y el bilardismo dividió las aguas en el plano local durante décadas, forzando a las siguientes generaciones a tomar partido. Esta confrontación dialéctica enriqueció el análisis en las escuelas de directores técnicos y elevó el nivel de exigencia dentro del campeonato de primera división.

A nivel de clubes, la década del 90 vio el surgimiento de Carlos Bianchi como el máximo exponente de la gestión de grupos y el realismo táctico. Su ciclo multipremiado en Vélez Sarsfield y Boca Juniors demostró la eficacia de un orden defensivo inflexible combinado con transiciones letales orientadas al contraataque.

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Paralelamente, la influencia de Marcelo Bielsa introdujo conceptos de intensidad absoluta, presión alta y transiciones verticales que marcaron a una camada entera de futbolistas. Su metodología basada en la repetición y la mecanización de movimientos transformó los entrenamientos locales, dejando un legado conceptual sumamente profundo.

El nuevo milenio exigió una síntesis superadora que pudiera amalgamar la riqueza de las distintas corrientes históricas en un fútbol globalizado y dinámico. Alejandro Sabella representó fielmente esa transición, combinando la sobriedad estratégica de la vieja escuela platense con una notable flexibilidad para adaptarse al contexto moderno.

La llegada de Lionel Scaloni al banco de la selección nacional en el año 2018 inició un proceso de deconstrucción dogmática sin precedentes en el ámbito local. El joven conductor prescindió de los debates ideológicos tradicionales para centrarse en un pragmatismo camaleónico, capaz de mutar según el rival de turno.

Carlos Salvador Bilardo quien llevó al combinado nacional a la gloria máxima en el Mundial de México 1986

Bajo la conducción del cuerpo técnico actual, el equipo campeón en Qatar 2022 exhibió una madurez táctica caracterizada por la gestión inteligente de los ritmos del partido. El sistema se estructuró a partir de la posesión fluida en la zona media y una agresividad coordinada para recuperar el balón tras la pérdida.

La evolución que comenzó emulando los sistemas europeos del siglo pasado encontró su punto culmine en una propuesta que asimila la ciencia moderna sin perder la esencia. Los entrenadores locales transformaron el juego asociativo en una marca registrada, respetada y estudiada en todos los rincones del planeta.