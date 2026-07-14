Videos: la histórica bienvenida a Haaland y su selección, con una masiva remada vikinga en Noruega

La Selección de Noruega, encabezada por su estrella Erling Haaland, regresó a su país y fue recibida por una multitud en Oslo tras su histórica participación en la Copa del Mundo de 2026. Los fanáticos coparon las calles de la capital nórdica para brindarle un cálido agradecimiento a un equipo que superó todas las expectativas previas y devolvió al país a la primera plana del fútbol internacional.

El epicentro de los festejos se concentró en la Plaza del Palacio Real (Slottsplassen), la histórica avenida Karl Johans gate y la colina del palacio. Según los reportes oficiales de la Casa Real noruega, cerca de 100.000 personas se hicieron presentes para cantar al unísono "Alt for Norge" (Todo por Noruega) y ovacionar a sus nuevos héroes deportivos.

La delegación liderada por el capitán Martin Ødegaard fue recibida formalmente en el palacio por la familia real. La cita protocolar contó con la presencia del Rey Harald V, el Príncipe Heredero Haakon, la Princesa Ingrid Alexandra y el Príncipe Sverre Magnus, quienes compartieron una íntima recepción en la Pequeña Sala de Festivales.

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En su discurso frente a los jugadores, el monarca destacó el impacto social y deportivo del torneo. "Es una alegría verlos aquí en el Palacio. La presidenta de la federación de fútbol nos dio las gracias, pero somos nosotros quienes debemos agradecerles por todo lo que hemos vivido", expresó el soberano de manera cercana y distendida.

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La titular de la Asociación Noruega de Fútbol, Lise Klaveness, acompañó al entrenador Ståle Solbakken y agradeció profundamente el constante respaldo institucional brindado por la monarquía a lo largo de toda la competencia en Norteamérica. Los futbolistas compartieron anécdotas y charlas informales con la realeza en un clima de absoluta distensión.

El momento cúlmine de la velada ocurrió cuando los futbolistas y los miembros más jóvenes de la corona salieron al balcón y luego bajaron a las escalinatas del palacio. Allí realizaron la famosa "remada", una particular coreografía que el equipo acostumbra a hacer en los estadios y que esta vez fue coordinada por el Príncipe Haakon tocando el bombo.

La delegación fue recibida formalmente en el palacio por la familia real

Luego de los festejos frente al palacio, los jugadores continuaron su caravana por el centro porteño hacia la Plaza de la Universidad y la Plaza del Ayuntamiento para prolongar el contacto con los miles de simpatizantes que aguardaban con banderas rojas, azules y blancas.

Subtítulo: Un camino de hazañas que culminó frente a Inglaterra

El recorrido del combinado noruego en el certamen mundialista quedará grabado en la memoria del fútbol escandinavo. Tras avanzar en la fase de grupos con un resonante triunfo por 3-2 ante Senegal y una dura derrota 4-1 frente a Francia, el plantel de Solbakken comenzó a cimentar una campaña memorable.

El partido bisagra del torneo tuvo lugar el domingo 5 de julio en Nueva Jersey. Noruega dio el gran golpe al eliminar a Brasil tras vencerlo por 2-1 en los octavos de final gracias a un espectacular doblete de Erling Haaland, un triunfo histórico que desató los primeros festejos masivos en el territorio nórdico.

La ilusión mundialista finalizó el pasado sábado en el Estadio de Miami, donde el equipo disputó por primera vez en su historia los cuartos de final frente a Inglaterra. A pesar del gol de Andreas Schjelderup que encendió la esperanza en el primer tiempo, el conjunto inglés logró dar vuelta el marcador con dos goles de Jude Bellingham para imponerse por 2-1 en la prórroga.

Erling Haaland

Apenas consumada la derrota, el Príncipe Heredero Haakon visitó el vestuario para consolar a los futbolistas y transmitirles en persona la invitación del Rey al palacio. "Tienen derecho a estar decepcionados, pero nosotros estamos increíblemente agradecidos y orgullosos de ustedes", les manifestó el heredero al trono en la intimidad del estadio.

La actuación general del equipo noruego consolidó un proceso deportivo exitoso que transformó la frustración de la eliminación en un orgullo nacional indiscutible. El reconocimiento de su gente y de la propia corona en Oslo ratificó que el plantel ya se ganó un lugar de privilegio en la historia del deporte de su país.

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