Nico Paz expuso con una reveladora imagen el pico de estrés que sufrió en el banco de la Selección Argentina

El mediocampista de la selección argentina, Nico Paz, sorprendió a sus seguidores al revelar la fuerte tensión que atravesó durante la agónica clasificación a las semifinales del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el juvenil mostró una prueba contundente del pico de estrés psicofísico padecido en el banco de suplentes durante el infartante partido ante Suiza en Kansas City.

La Selección Argentina logró imponerse por 3 a 1 sobre la escuadra helvética en tiempo suplementario, en un duelo vibrante que estiró el drama hasta el límite. El joven volante reflejó el sufrimiento que se vivió afuera de la cancha mediante los registros de su indumentaria tecnológica.

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El histórico cruce de Lionel Scaloni con David Beckham revive antes del choque entre Argentina e Inglaterra

El actual futbolista del Como de la Serie A italiana subió una historia en su cuenta oficial de Instagram donde se observa la captura de pantalla con las mediciones de su organismo en pleno encuentro. La imagen detalló de manera reveladora que su dispositivo biométrico captó un nivel de 2,7 de estrés.

Acompañado por la frase “¡Vamos Argentina!”, un emoji tímido y la bandera nacional albiceleste, el posteo se viralizó velozmente entre los usuarios digitales. Los fanáticos se sintieron plenamente identificados al notar que los profesionales padecen el nerviosismo y la ansiedad con la misma intensidad que cualquier hincha.

Este tipo de mediciones forma parte de las innovaciones tecnológicas de última generación que fueron aprobadas de forma oficial por la FIFA para esta Copa del Mundo. Los futbolistas tienen permitido utilizar prendas especiales equipadas con sensores avanzados que registran diversas variables físicas y biológicas en tiempo real.

La imagen detalló de manera reveladora que su dispositivo biométrico captó un nivel de 2,7 de estrés

El sistema inteligente capta parámetros esenciales como la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol, la hormona directamente asociada con el estrés. Toda esa valiosa información llega de manera inmediata al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni durante el desarrollo del juego para la toma de decisiones.

Los datos recopilados sirven para evaluar exhaustivamente el estado anímico y fisiológico de cada uno de los integrantes de la delegación. De este modo, los entrenadores pueden detectar con precisión quién mantiene la calma y qué futbolistas atraviesan picos de ansiedad que puedan incidir directamente en el rendimiento.

El panorama estadístico del juvenil en este certamen evidencia que es el jugador más joven del plantel argentino con 21 años de edad. En lo que va de la competencia, Paz sumó minutos únicamente ante Argelia y Jordania durante los compromisos correspondientes a la fase de grupos.

La reacción de los medios ingleses tras el pase de Argentina a las semifinales del Mundial 2026: "Debemos destronar a Messi"

"Los chicos, si tienen que entrar van a entrar. No hay problema de edad", argumentó el director técnico albiceleste en la conferencia de prensa posterior a la victoria, remarcando que todos los integrantes más jóvenes de la delegación son ampliamente valorados por el grupo de trabajo.

La próxima gran escala para el combinado nacional será el trascendental cruce ante Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo. El histórico partido se disputará el miércoles 15 de julio en Atlanta, luego de dejar atrás una batalla donde la tensión quedó expuesta de forma inédita.