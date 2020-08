Papelón y fin de ciclo

El Bayern lo hizo: le puso el punto final a un ciclo exitosísimo del Barcelona. El 8-2 de ayer, por cuartos de final de la Champions League, sacudió los hilos de un equipo que va a cerrar el año sin ganar nada por primera vez en doce años. La última vez había sido en la campaña 2007-2008, que puso punto final a la era del holandés Frank Rijkaard y le abrió la puerta a Josep Guardiola y la explosión definitiva de Lionel Messi.

Después de este papelón, llega el momento de los cambios. El primero será el del entrenador. Quique Setién ya venía cuestionado, puertas afuera y puertas adentro del club. Ahora tiene las horas contadas. Y después, claro, se verá qué va a ocurrir con los jugadores. ¿Qué pasará con el uruguayo Luis Suárez? ¿Y con Vidal? ¿Será acaso la despedida de Messi con la azulgrana que usó toda su vida? Los próximos días serán decisivos.

Fin de ciclo. Tanto Gerard Piqué, uno de los referentes del plantel, como el presidente Josep Maria Bartomeu coincidieron tras el partido que se vienen tiempos de cambios. El experimentado defensor reconoció que sintió vergüenza, reclamó cambios y se ofreció para dar un paso al costado. “Ha sido un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así, ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez es muy duro y espero que sirva de algo”, aseguró Piqué, quien ingresó en el complemento en el estadio Da Luz, de Lisboa, Portugal.

Piqué tiene claro que el problema es a todos los niveles, por lo que pidió que todos reflexionen: “Creo que el club necesita cambios. No hablo de entrenador, ni jugadores, no quiero señalar a nadie. Creo que estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo”. Incluso, se ofreció a hacer las valijas y salir del primer equipo: “Nadie es imprescindible. Soy el primero que me ofrezco si tiene que venir sangre nueva y cambiar esta dinámica. Soy el primero en dejarlo porque ahora sí hemos tocado fondo”.

Bartomeu, por su parte, compartió la postura del defensor. “Tiene razón Piqué, ahora nos toca tomar decisiones. Algunas las teníamos tomadas ya antes de la Champions y otras las tomaremos estos días. A partir de ahora las iremos anunciando”, aseguró el mandatario blaugrana. “No voy a decir ahora qué decisiones son. Hoy es un día para reflexionar, un día de mucha pena y a partir de mañana tendremos que tratar de levantar los ánimos de todos los culés del mundo, que ahora están tristes después de esta derrota durísima”, agregó, visiblemente afectado.

Bartomeu reconoció además que “es un momento para reflexionar” y pedir “disculpas a los aficionados y a los socios del Barça”. Y finalizó: “Ha sido una noche muy dura y lo lamento por la afición y por los jugadores. No hemos sido el equipo ni club que somos y al que representamos”.

Aquel equipo que brilló, que deslumbró con el fútbol total, tocó fondo. Se vendrá un nuevo Barça. Ahora resta saber qué lugar tendrá Messi en el nuevo modelo.



City-olympique

Manchester City, de Inglaterra, sin el goleador Sergio Aguero, lesionado, se medirá hoy con Olympique Lyon, de Francia, en el último partido de cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, que desarrolla su etapa final íntegramente en Lisboa y en inédito formato a partido único.

El encuentro se jugará desde las 16 (hora de la Argentina) en el estadio José Alvalade, del Sporting Lisboa, y a puertas cerradas para el público, para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

El ganador de esta llave jugará ante Bayern Munich, que ayer goleó al Barcelona por 8-2, el miércoles 19 de agosto, en la segunda semifinal.

LAS PEORES DERROTAS DE MESSI

Barcelona 0 - Liverpool 4 (semis de champions 2018/2019). Lo llamaron “El desastre de Anfield”. Y ciertamente lo fue: Barcelona no supo defender el 3-0 logrado en el primer partido y quedó eliminado ante los ingleses.

Barcelona 0 - Roma 3 (cuartos de champions 2017/18). Había goleado 4-1 en la ida. Pocos imaginaban que en la revancha le daría a los italianos la chance de lograr el pase de ronda por gol de visitante.

Barcelona 0 - Bayern Múnich 7 (resultado global, semis de champions 2012/13). Siete años atrás, el Bayern lo vapuleó 7-0 en el global de la semi. después se coronó ante Borussia Dortmund.

Argentina 1 - Bolivia 6 (Eliminatorias Mundial 2010). En La Paz, con Diego Maradona en el banco, Fue la primera y única vez que la Selección recibió seis goles en un partido de Eliminatorias del Mundial.

Argentina 0 - Alemania 4 (cuartos del Mundial 2010). Humillación de principio a fin. Parecida a la de ayer. Alemania empezó ganando a los 3 minutos con un gol de Muller y Argentina no se acercó más.