Platense arruinó la visita de hinchas de San Lorenzo a Vicente López

San Lorenzo desperdició una buena oportunidad de mantenerse en la punta de la Zona B, al caer ayer por 2 a 1 en su visita a Platense, en la que contó con más de cinco mil hinchas que se trasladaron a Vicente López y llenaron la tribuna visitante.

El paraguayo Ronaldo Martínez puso en ventaja a Platense, a los 5 minutos del primer tiempo, luego empató Báez, y sobre el final de la parte inicial otra vez Martínez anotó para el local.

Ambos equipos se fueron al vestuario con diez jugadores, ya que Ignacio Vázquez y Alexis Cuello fueron expulsados por doble tarjeta amarilla. “Van varios partidos que inclinan la cancha. Estamos cansados”, se quejó Romaña luego del partido por la expulsión de Cuello.

Tras esta dura derrota, el Ciclón se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con ocho unidades. Un escalón por debajo de River.

Durante el transcurso del primer tiempo, Platense desplegó una estrategia ofensiva que descolocó a las distintas líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas y veloces que concretaron diversas oportunidades claras de gol. Los goles y las expulsiones se dieron en el primer tiempo. En el complemento, San Lorenzo realizó un importante esfuerzo para revertir el resultado, pero las definiciones imprecisas lo condenaron a la derrota, mientras su oponente se refugió más cerca de su área.

Un remate cruzado de Trippichio, que tenía destino de gol, fue desviado por un defensor de Platense cerca de la línea, y poco después Vombergar probó desde afuera del área y el tiro se fue apenas por encima del travesaño. Eso fue todo lo que intentó San Lorenzo, que dejó pasar una buena chance.