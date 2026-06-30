El mediocampista mexicano Gilberto Mora Zambrano se convirtió de manera prematura en el eje central de las expectativas futbolísticas de su país durante la disputa de la Copa Mundial de Fútbol de 2026. Con actuaciones determinantes a su corta edad, el volante asume la responsabilidad de comandar el juego ofensivo del seleccionado.

Nacido en el estado sureño de Chiapas, el juvenil rompió moldes desde sus inicios en las divisiones formativas. Su lugar de origen es considerado la verdadera cuna del jaguar, un entorno geográfico y cultural que forjó su carácter competitivo dentro de la cancha.

Francia goleó 3-0 a Suecia con un Mbappé intratable y se medirá ante Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026

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El despliegue técnico del volante en la actual cita mundialista no pasó desapercibido para los principales cazatalentos de Europa, quienes siguen con atención su evolución en el club Xolos de Tijuana de la Liga MX.

Su debut absoluto en la máxima categoría del fútbol azteca se produjo a una edad sumamente temprana, marcando récords de precocidad que inmediatamente llamaron la atención de las estructuras nacionales de selecciones.

El salto de Chiapas a la Copa del Mundo

El entorno del jugador resalta que las dificultades de infraestructura en su provincia natal sirvieron como un estímulo para potenciar sus capacidades físicas y creativas. Su transferencia hacia la frontera norte del país para sumarse a las filas de Tijuana representó el quiebre definitivo en su carrera profesional

Especialistas locales afirman que el futbolista combina la dinámica europea con la técnica tradicional del jugador azteca

Durante la fase de grupos de este Mundial, Javier Aguirre, técnico del seleccionado mexicano le otorgó la confianza necesaria para manejar los hilos del mediocampo. El volante chiapaneco respondió con asistencias clave, transiciones rápidas y una notable lectura de juego que clarificó el panorama ofensivo del equipo local.

Especialistas locales afirman que el futbolista combina la dinámica europea con la técnica tradicional del jugador azteca, lo que genera una combinación idónea para romper defensas cerradas.

El futbolista ya fue sondeado por clubes de la Premier League de Inglaterra y de la Liga de España. Pese a los rumores persistentes sobre su transferencia al Viejo Continente, el volante mantiene el foco puesto en el desempeño deportivo del Tri.