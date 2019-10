Racing aumento el drama

por Agustín Colombo

Por dónde se empieza este texto? ¿Por lo mal que llega Boca a la semifinal de la Libertadores contra River? ¿Por el buen momento de Racing, que ya llegó al segundo puesto de la Superliga y sueña con el bicampeonato? ¿O por el enojo de los hinchas ayer en la Bombonera, que en definitiva verbalizaron lo que piensan hace semanas: que dar vuelta la serie copera ante el rival eterno será muy difícil? Cualquiera de los puntos podría estar bien. Cualquiera de esos aspectos puede ser una noticia en sí misma: el triunfo de Racing, la caída de Boca, el prólogo decepcionante para el partido del martes.

Y hay otro punto, quizás periférico, pero con un valor personal: la victoria ante Boca en la Bombonera le permitió un alivio a Eduardo Coudet, en el ojo de la prensa y del mundo académico por las versiones de su inminente partida al Inter de Porto Alegre. El Chacho, como dijo enojado el jueves en conferencia de prensa, solo quería pensar en Boca. Y el resultado fue el mejor.

Eso que Racing demoró 20 minutos en llegar al arco de Andrada. De hecho, Lisandro López se había fastidiado por esa razón: les pedía a sus compañeros que se adelantarán en la cancha, que el equipo saliera de esa posición mezquina en la que había arrancado. A los 20, el propio Lisandro, se filtró entre la defensa xeneize y remató cruzado. No fue la jugada más clara, pero marcó el inicio de una mejora sostenida: desde ahí, Racing empezó a dominar la pelota, se posicionó varios metros más adelante y generó otra sensación. Esa sensación quedó validada a los 26, cuando Rojas puso una pelota entre los defensores, Cristaldo esperó el momento indicado y tiró un centro atrás para el anticipo de Zaracho. Gol de Racing. Alegría de Coudet. Festejo por televisión de los académicos.

Ante ese gol, Boca no reaccionó. Aunque sí reaccionó su gente: empezó un murmullo y fastidio sostenido que fue creciendo a medida que pasaban los minutos y el equipo, con más voluntad que claridad, se acercaba al arco de Gabriel Arias. De hecho, el arquero chileno despejó bien un cabezazo de Soldano, que al minuto tuvo su réplica en el otro arco, con un cabezazo de Cristaldo que Andrada sacó a puro reflejo.

En el segundo tiempo, el escenario fue parecido al del final de la primera parte. Boca, obligado por la situación y por el empuje de la Bombonera, presionó. Metió a Racing contra su arco. Contó con el ingreso de Mauro Zárate, que le dio frescura y desequilibrio en el sector final, y con el despertar de Bebelo y Villa. Zárate aportó un tiro libre que casi se clava en el ángulo. Pero todo quedó ahí.

Para Boca era difícil porque tenía la pelota, el dominio del partido, pero Racing se replegaba y salía rápido. Hacía, en definitiva, lo que hizo para hacer su gol en el primer tiempo: aprovechaba algún hueco defensivo, las diagonales de Cristaldo y el oportunismo y las llegadas de Zaracho. Todo se diluyó. Y lo que quedó fueron dos puntas antágonicas: el festejo y desahogo de Racing, y el enojo y fastidio de toda la Bombonera. Por lo que pasó anoche, y por lo que podría pasar el martes.

Pavon: “no me sentia bien”

El exdelantero de Boca Christian Pavón, ahora en Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos, reconoció ayer lo mal que la pasó en el club en el último tiempo: “No me sentía bien e intentaba cambiar un poco de aire. Me sirvió muchísimo. ¿Por qué no me sentía bien? Por ahí me sentía aturdido, con ganas de cambiar de aire. Me jugó en contra eso, no pude estar bien en el último tiempo. Decidí venir para acá y tratar de volver a ser lo que era yo”

El delantero cordobés, que estuvo en la final de la Copa Libertadores de Madrid, el 9 de diciembre, deseó que Boca pueda revertir la serie este martes: “Ojalá se le dé a Boca. Yo estuve ahí y los chicos que están se lo merecen. Ojalá puedan buscar un triunfo que sea lo mejor para ellos y para los hinchas de Boca”.