Racing, Cordera y el fantasma de 2001

—¿Y esa cara, Gómez, pasó algo?

—Sí, jefe, hace un par de días que duermo pésimo. A la noche me despierto a cada rato, inquieto, sobresaltado, como si no pudiera zafar de una pesadilla que vuelve todo el tiempo.

—Uh, horrible. ¿Te pasa seguido?

—No, hacía años que no me ocurría.

—¿Y sabés por qué se volvió a repetir ahora?

—Claro que lo sé: me preocupa Racing.

—Dale, dejate de joder, te pregunto en serio.

—Es en serio. Libertadores, Copa Argentina y ahora hasta empezó a ganar en el Clausura.

—Vos no estás bien. ¿En serio creés que le pueden ganar la Copa a las potencias de Brasil?

—Es que no se trata solo de ganar una copa. Me preocupa el momento histórico.

—Bueno, basta de darte manija. Contame, ¿qué notas tenemos para esta semana?

—San Lorenzo es un temazo. Vio que el otro día le conté que Moretti va y viene, que está más perdido que De la Rúa; la cuestión es que el club está acéfalo, al frente quedó uno de la asamblea de representantes, iban a hacer una asamblea este lunes y Moretti metió una cautelar para frenarla y además anular la reunión de comisión directiva que lo dejó afuera. Ya no se sabe quién es o quién va a ser el presidente. El tipo no quiere largar la manija, pero adentro ya no tiene apoyo político, el único que lo sostiene es el Chiqui Tapia. Se vienen cinco presidentes en una semana.

—Tenés cierta fijación con 2001.

—¿Usted no?

—Tirame otro tema.

—El que no la está pasando nada bien es Caniggia.

—¿Cuál de todos?

—¡El Pájaro, jefe, qué me pregunta!

—Hace mucho que le perdí el rastro, ¿en qué anda?

—Parece que lo confunden con Karina y lo putean.

—Uh, no, pobre muchacho. Una condena peor que la Nannis.

—Ojo, cuídese que lo van a acusar de machirulo.

—Como a Cordera, el que era de la Bersuit.

—¿Vio? ¡Se viene el estallido, oh, oh, oh oh! Todos los caminos conducen a 2001, es inevitable.

—¿Y eso es lo que te quita el sueño?

—¿A usted no? Piénselo. Racing sale campeón en medio de la debacle. Gana una copa mientras se va todo al carajo. Argentina es un déjà vu permanente, la crisis es cíclica y ahí, merodeando, siempre aparece Racing. ¿Se da cuenta? Racing es el auténtico riesgo país.

—¿Y a vos qué te preocupa más, que Racing gane una Libertadores o que se vaya todo a la mierda?

—No me puede preguntar eso, se lo digo con todo respeto.

—Listo, Gómez, no me respondas, no hace falta.

—¿Soy tan obvio?

—Si el pronóstico se cumple, el año que viene les tocaría a ustedes.

—Si llegamos vivos, jefe, si llegamos vivos.