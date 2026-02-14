Racing la pasaba mal ante Banfield, pero acertó dos golpes de nocaut y se fue feliz

Pese a que Banfield había emnpezado mejor, y dominó la primera parte del encuentro, Racing mostró su jerarquía en el Florencio Sola y consiguió una valiosa victoria por 2-0, que sirvió para ratificar la levantada que el equipo de Gustavo Costas había iniciado en la fecha anterior ante Argentinos. Fue en un duelo este sábado, correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura, que se jugó estar tarde en el estadio Florencio Sola.

Los goles para la “Academia” los convirtieron Marco Di Cesare, a los 27 minutos y luego Adrián “Maravilla” Martínez, cuando expiraba esa primera etapa, estiró la ventaja con un disparo desde el punto del penal.

Con este resultado, el elenco de Avellaneda empieza a dejar atrás el mal inicio del certamen, con tres derrotas que habían puesto a los hinchas académicos en tensión.

Maravilla Martínez marcó el segundo de Racing, de penal ante Banfield. (FOTO NA)

Luego de la victoria ante el Taladro de Pedro Troglio en el sur, la Academia se prepara visitar La Bombonera y medirse nada menos que ante Boca, el próximo viernes desde las 20, por la sexta jornada del Torneo Apertura.

El duelo de este sábado había empezado complicado para Racing, porque en la primera parte Banfield lo superó, tuvo hasta un gol anulado, y hubo una polémica infracción de Baltasar Rodríguez que todo Banfiled pidió como roja. Dóvalo no echó al volante de Racing, y Costas lo sacó en el entretiempo para evitar que corriera riesgos en el complemento.

Lo cierto es que en ese mal momento de Racing, cuando Banfield parecía más cerca de abrir el marcador, Di Cesare se encontró con un rebote tras una atajada de Facundo Sanguinetti y abrió el marcador. Fue una mano durísima para los de Troglio, que siguieron intentando atacar, pero ya sin la claridad del comienzo. Y cuando terminaba el primer tiempo, Dóvalo pitó un penal para Racing, que Adrián 'Maravilla' Martínez convirtió en el 2-0.

De esta manera, Racing se fue al descanso con la tranquilidad de esa ventaja, y en el segundo tiempo se limitó a sostener la diferencia, sin sufrir mayores sobresaltos.

Síntesis del partido

Banfield 0 – Racing 2 - Estadio: Banfield.

Árbitro: Pablo Dóvalo - VAR: Lucas Novelli.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Sergio Vittor, Danilo Arboleda; Santiago López, Ignacio Pais, Lautaro Villegas, Lautaro Gómez; Lisandro Piñero, Tiziano Perrotta, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Marcos Rojo, Marco Di Cesare, Ezequiel Cannavo; Matko Miljevic, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Tomas Conechny, Adrián Martínez, Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Gol en el primer tiempo: 27m. Marco Di Cesare (R); 46m. Adrián Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (R); 15m. David Zalazar por Tiziano Perrotta (B); 15m. Bruno Sepúlveda por Lisandro Piñero (B); 19m. Matias Zaracho por Tomas Conechny (R); 19m. Valentín Carboni por Matko Miljevic (R); 32m. Neyder Moreno por Lautaro Villegas (B); 32m. Rodrigo Auzmendi por Mauro Méndez (B); 32m. Tomas Adoryan por Lautaro Gómez (B); 33m. Franco Pardo por Marcos Rojo (R); 42m. Adrián Fernández por Santiago Solari (R).

NA/HB