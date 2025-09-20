Racing se aferró a las atajadas de Cambeses y venció a Huracán

A casi ningún hincha de Racing le importaba mucho este partido. Importaba, obvio, porque todo siempre importa, pero si en el horizonte inmediato está la vuelta contra Vélez por la Libertadores, el clásico ante Independiente y el duelo por Copa Argentina frente a River, nadie iba a decir nada si los suplentes que puso Costas perdían en el Ducó ante Huracán. Pero eso no pasó. Y no pasó, en buena medida, porque en el arco estuvo Facundo Cambeses, un arquero que parece empecinado en no soltar la titularidad del arco de Racing, toda una novedad luego de siete años casi ininterrumpidos de Gabriel Arias.

Racing no mereció ganar. O Huracán no mereció perder. El equipo de Kudelka hizo todo para llevarse los tres puntos. O al menos uno. Generó muchas situaciones claras, pero no fue efectivo. Y Cambeses encima atajó algunas que parecían imposibles, como la del final del primer tiempo. Así, en esa imagen, podría sintetizarse el partido en Parque Patricios. Huracán se fue silbado e insultado. Racing, contento y con la ilusión por lo que viene.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clásico con tickets agotados

Racing informó ayer, antes del duelo ante Huracán en Parque Patricios, que las entradas para el clásico contra Independiente de la próxima fecha ya están agotadas. De esta manera, 57 mil socios dirán presente en una de las citas más esperadas del fútbol argentino.

El marco será imponente para alentar al equipo de Gustavo Costas, que antes de ese encuentro tendrá la revancha por los cuartos de final de la Libertadores ante Vélez, también con todas las localidades vendidas. Ante River, por Copa Argentina, surgió la versión de que la sede sería Rosario. Falta la confirmación oficial.