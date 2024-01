Reapareció Guillermo Vilas en una foto junto a su hijo

El ex tenista Guillermo Vilas reapareció en las redes sociales después de varios meses, esta vez con dos fotos con uno de sus hijos, Las imágenes las compartió su esposa, Phiangphathu Khumueang. En ellas se ve a Guillermo Jr., el hijo más chico del matrimonio, quien le está dando un beso al más grande tenista de la Argentina.

También hay otra imagen en la que el niño apoya su mano sobre una parte del cuerpo del ex tenista argentino, quien está alejado de la actividad pública por un principio de Alzheimer.

Guillermo Vilas y Phiang Pathu: una foto que refleja su inquebrantable historia de amor

El tierno momento se dio en el marco del cumpleaños de 14 de Lalindao, hija de ambos. La última vez que se había visto una imagen de Vilas fue en mayo de 2023. Entonces, también había sido Phiang la encargada de mostrar cómo estaba el argentino.

La historia de amor de Guillermo Vilas y Phiang

Vilas mantiene desde 2005 una relación con Phiangphathu Khumueang de quien se enamoró perdidamente después de conocerla en un centro comercial de Bangkok.

El tenista se encontraba paseando por el Mahboonkrong Center, el centro comercial más importante de Bangkok, cuando se topó con la joven. En una entrevista posterior, Guillermo Vilas comentó: "Cuando nos conocimos, ella no sabía quién era. Pensaba que yo era un leñador con muchas vacas. Fue recién cuando me vio los zapatos que se dio cuenta de que no era un leñador".

Finalmente, Phiang y Vilas se casaron en mayo de 2016, después de dieciséis años desde que se conocieron. Anteriormente, se habían casado una década antes en el Consulado de Tailandia. En una ceremonia íntima en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, en el barrio de Belgrano, Vilas dijo con los ojos llenos de lágrimas: "Tuve muchísima suerte en conocerla".

La pareja tiene cuatro hijos: Andanin, nacida en 2003 en París; Lalindao, nacido en enero de 2010 en Miami; Intila, nacida en diciembre de 2010 en Buenos Aires; y Guillermo, nacido en Mónaco en abril de 2017.

El mal momento de Guillermo Vilas

El ex tenista Guillermo Vilas atraviesa una enfermedad de deterioro cognitivo, así lo indica un informe publicado por el diario Olé. Ninguna voz oficial confirmó el diagnóstico del estado de salud del cuatro veces ganador de Grand Slam. Se infiere que se trataría de Alzheimer.

ilas se encuentra recluido en Mónaco en compañía de sus familiares. De acuerdo al periodista Sergio Stuart, entró en una etapa importante de "una patología coincidente con el deterioro cognitivo".

En 2018, Modesto Tito Vázquez reveló en el programa Era por abajo que "nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer".

La enfermedad se manifestó de manera gradual. En 2015, Vilas brindó una entrevista en el programa radial Perros de la Calle. En un mano a mano con Andy Kusnetzoff, el ex tenista no pudo precisar las edades de sus hijas, y llegó a olvidar el nombre de una de ellas. La escena provocó las risas ingenuas de los integrantes del panel. Fue un aviso.