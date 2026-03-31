República Checa, Suecia y Turquía sellaron su clasificación para el Mundial

Las selecciones de fútbol de República Checa, Suecia y Turquía consiguieron este martes su clasificación para el Mundial 2026 tras vencer en sus respectivos encuentros del repechaje europeo. Los tres combinados nacionales completaron, junto a Bosnia, vencedor de Italia, los cupos de plazas que otorga la FIFA a la UEFA.

Para completar los 48 equipos faltan las dos últimas selecciones que saldrán de los partidos internacionales que se disputarán este martes en México. De cuatro selecciones, solamente dos irán a la cita mundialista.

La Selección Argentina se despide del país enfrentando a Zambia en La Bombonera: hora, TV y formaciones

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Este Mundial 2026 se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. El partido inaugural está programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium, cerca de Nueva York

Sufriendo y a golpe de penales

En Praga, República Checa se impuso ante Dinamarca en los penales por 3-1, tras el 2-2 final. Los locales se clasificaron para la Copa del Mundo 20 años después de su primera participación en Alemania 2006.

Compartirán grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y México

Los checos vencieron también por penales a Irlanda en las semifinales de la repesca. Tras ambos triunfos disputarán su segundo Mundial y compartirán grupo con Sudáfrica, Corea del Sur y México.

Viktor Gyökeres, el héroe ante Polonia

Gracias a un gol de su delantero estrella, Viktor Gyökeres, en el minuto 87, Suecia venció a Polonia en Estocolmo por 3-2. Los locales se tomaron revancha de los polacos, quienes les privaron de su participación en Qatar 2022.

Viktor Gyökeres llevó a Suecia a su decimotercer mundial

Luego de una fase de clasificación catastrófica, marcada por el último puesto de su grupo, Suecia accedió al repechaje por su buena participación en la Liga de Naciones. En la repesca, vencieron en semifinales a Ucrania con un triplete de su delantero estrella, actual jugador del Arsenal de Inglaterra.

Luego de su última participación en Rusia 2018, Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F. Será la decimotercera cita mundialista, para una selección que supo ser finalista en 1958.

Después de 24 años

Por su parte, Turquía derrotó a Kosovo con un gol de Kerem Aktürkoglu y regresa al Mundial tras 24 años. Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón donde dio la sorpresa y fue tercera.

Liderados por Arda Güler, Turquía esta en el Mundial 2026

En el estadio Fadil Vokrri de Pristina, liderados por el joven Arda Güler, los turcos ganaron por la mínima luego de vencer en semis a Rumania de local. En su tercera presencial mundialista, estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Quedan por definirse dos plazas

Todavía quedan por definirse dos plazas para el Mundial, que se disputarán este martes. La primera saldrá del duelo entre Jamaica y la República Democrática del Congo, selecciones que no participan de una Copa del Mundo desde Francia 1998 y Alemania 1974, respectivamente.

El renacer de Zambia: de la tragedia aérea de 1993 al duelo contra la Selección Argentina

Los caribeños vencieron previamente a Nueva Caledonia por 1-0 en Guadalajara. El ganador de esta final integrará el Grupo K del Mundial junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

El último lugar para Norteamérica 2026 lo disputarán Bolivia e Irak. En el Grupo I ya esperan Francia, Senegal y Noruega. Mientras que los sudamericanos vienen de superar a Surinam y buscan su tercera participación, los de Medio Oriente llegan descansados a la final con el objetivo de alcanzar su segunda cita mundialista.