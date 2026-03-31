martes 31 de marzo de 2026
DEPORTES
otro duro golpe

Italia se quedó por tercera vez consecutiva afuera de un Mundial: perdió por penales 4 a 1 ante Bosnia

El equipo de Genaro Gattuso no pudo romper la mala racha del equipo azzurro, que jugó un largo rato con 10 jugadores luego de sufrir una expulsión. Tampoco se había clasificado para Rusia 2018 y para Qatar 2022.

Italia
Italia | AFP

Italia parecía tener todo a favor para llegar a una cita mundialista después de dos grandes frustaciones. Pero no pudo ser. Ganaba 1 a 0 de visitante ante Bosnia pero sufrió la expulsión de Alessandro Bastoni antes de que terminara el primer tiempo y ya no pudo resistir. Le empataron, fueron al alargue y en los penales perdió 4 a 1. Inapelable. Fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. No estuvo ni en Rusia 2018 ni en Qatar 2022. Esta vez tampoco, ni en un Mundial en el que habrá 48 selecciones, podrá estar presente.

El equipo visitante se habia adelantado con un gol de Moise Kean a los 14 minutos. Parecía tener el desarrollo controlado pero la expulsión del defensor del Inter lo complicó. El entrenador tuvo que sacar al ex delantero de Boca, Tigre y Estudiantes, Mateo Retegui, para que ingrese Federico Gatti y así mantener la estructura defensiva. Se abroqueló atrás intentando defender la ventaja pero a 11 minutos del cierre, apareció Haris Tabakovic para marcar la igualdad.

En el alargue los dos tuvieron sus chances de desnivelar pero el marcador siguió inalterable. En los penales, fallaron Pío Espósito que lanzó su remate por encima del travesaño y luego ocurrió algo similar con Bryan Cristante cuyo fuerte disparo se estrelló en el travesaño.

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