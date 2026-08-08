River inscribió a Thiago Almada en la lista para jugar la Sudamericana aunque todavía no llegó a la Argentina

Aunque está todo acordado para que se transforme en el noveno refuerzo de River, la incorporación de Thiago Almada todavía no fue confirmada oficialmente por el club de Núñez. Y tampoco arribó a la Argentina, ya que su llegada está prevista recién para este domingo. Sin embargo ya se tomó una decisión fuerte: lo inscribieron como uno de los recambios en la lista para los octavos de final de la Copa Sudamericana, en la que el equipo argentino se medirá con Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia.

La inscripción es provisional y River tiene hasta el lunes por la tarde para modificar o no su inclusión. Para Almada falta todavía la revisión médica y terminar de cerrar su contrato. Está concretado el pase desde Atlético de Madrid en una cifra cercana a los 20 millones de dólares.

Es difícil que el jugador que recientemente se consagró subcampeón con el seleccionado argentino en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá pueda jugar en el choque de ida ante los colombianos como visitante, que se disputará el miércoles que viene. Si podría debutar en el cotejo de vuelta.

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Almada será el noveno futbolista en reforzar el plantel que conduce Eduardo Coudet. Para estos cambios en la lista también se sumarán otras incorporaciones como Nicolás Otamendi, el lateral Francisco Ortega y Angel Correa. En la nómina para el torneo sudamericano pueden introducirse 5 modificaciones y el quinto lugar lo pelean Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré porque está lesionado Sebastián Driussi, debilitando notablemente la ofensiva.

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Otra posibilidad es que ese quinto puesto lo ocupe el lateral uruguayo Giovanni González porque no hay demasiadas alternativas en su puesto,

Por supuesto que la inclusión de estos 5 marginará a otros de los recién llegados. El uruguayo Mauro Arambarri arrastra una lesión que sufrió en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata y se quedaría al margen para afrontar esta instancia. Situación similar se daría con Tobías Andrada, recientemente comprado a Vélez, pero en este caso por una cuestión de cupos.

Mientras define estas cuestiones, en el horizonte de River aparece Tigre, su rival de este sábado a las 17 por la cuarta fecha del Torneo Clausura, ante el que intentará quebrar su racha negativa de cinco derrotas en fila, algo que no ocurría desde 1911.

Para este cruce el entrenador haría debutar en el lateral izquierdo a Ortega.