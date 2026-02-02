River necesita goles: Maxi Salas fue el parche ante la negativa de Maravilla, el análisis Millonario de Cueste lo que Cueste

River cada día contagia más a sus hinchas tras una pretemporada exitosa y un buen inicio en el Torneo Apertura, pero aún le cuesta mucho convertir y la falta de gol puede ser un problema a largo plazo.
Super lunes del Torneo Apertura: los cinco partidos del día correspondientes fecha 3
El inicio del Millonario dejó una sensación positiva ante un buena creación de juego y alto control de la posesión, pero sin poder capitalizar la mayoría de oportunidades, es cuestión de tiempo que se empiecen a perder puntos importantes.
Sebastián Driussi ayer se retiró con una molestia en el empate de arroyito, donde había convertido un gol, pero fue anulado. A falta de un parte medico, el delantero centro no está siendo letal, por lo que le abre una ventana a Maxi Salas en búsqueda de aumentar la cuota goleadora.
Salas fue la bomba del mercado de mitad de año. La excusa era la Copa Libertadores, pero a pesar de que llegó para contagiar al resto, terminó siendo el quien se contagió del pésimo nivel del Millo. Hoy corre desde atrás y tampoco es una seguridad en la punta de ataque, lo que piensa Román Iucht es que el nombre no era Maxi, sino Maravilla.
LT.