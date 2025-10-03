River venció a Racing en Rosario y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentaba la posibilidad de sumar su quinta derrota consecutiva, pero terminó levantándose.

El Millonario cortó la sangría, recuperando algo del sello Gallardo, y aunque su futuro deportivo mantiene interrogantes, la Copa Argentina se consolida como una vía para la primera coronación de este segundo ciclo.

River clasificó, Racing quedó eliminado y las redes explotaron de memes y reacciones

Maxi Salas, el chico de la tapa, también jugaba “el partido del morbo”, sin embargo se comportó de una manera ejemplar, aún marcando el único gol del partido.

Pese a un final con bochorno, el partido se terminó desarrollando por un camino distinto del que tanto se especulaba.