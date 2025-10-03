viernes 03 de octubre de 2025
“El partido del morbo que no fue”, Román Iucht analizó el River vs Racing en Cueste lo que Cueste

River Plate eliminó a Racing Club y avanzó a semifinales de la Copa Argentina 2025. Maxi Salas cumplió con la ley del ex en un partido que tuvo potrero y bochorno, pero no el morbo que podía esperarse.

River eliminó a Racing de la Copa Argentina
River venció a Racing en Rosario y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Argentina. El equipo de Marcelo Gallardo enfrentaba la posibilidad de sumar su quinta derrota consecutiva, pero terminó levantándose.

El Millonario cortó la sangría, recuperando algo del sello Gallardo, y aunque su futuro deportivo mantiene interrogantes, la Copa Argentina se consolida como una vía para la primera coronación de este segundo ciclo.

River clasificó, Racing quedó eliminado y las redes explotaron de memes y reacciones

Maxi Salas, el chico de la tapa, también jugaba “el partido del morbo”, sin embargo se comportó de una manera ejemplar, aún marcando el único gol del partido.

Pese a un final con bochorno, el partido se terminó desarrollando por un camino distinto del que tanto se especulaba.

