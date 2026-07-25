River se dejó sorprender por Barracas en su casa

Todo estaba preparado para la fiesta. Sin embargo, lo que recibió un River con muchos campeones del Mundo y el debut de su adquisición estrella, Ángel Correa, recibió un baldazo de agua fría.

Todo comenzó con el gol de un exBoca, el Toto Gonzalo Morales, que aprovechó la situación de una defensa que aún está en formación.

Gonzalo Morales conviertió gol que abre el marcador ante River en el Más Monumental, luego de un rebote hacia el medio por parte de Santiago Beltrán por tapar el centro de Rodrigo Insua.

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Antes de terminar el primer tiempo parecía que todo cambiaba cuando el estadio gritó un gol que no se concretó. Lucas Martínez Quarta con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel parecía que ponía el 1 a 1, pero Nazareno Arasa, árbitro del partido fue llamado por el VAR para anular la jugada.

Antes del primer tiempo, el equipo local reclamó un penal ante una jugada dudosa.

El segundo tiempo mostró al menos tres novedades: un River presionando, pero sin muchas jugadas de gol, el debut mencionado de Ángel Correa y un estadio que, sin descarrilarse, mostró su inquietud, con el conocido “movete”, que se insinuó como una protesta.

Quizás la clave pueda señalarse con el desánimo generalizado

El árbitro otorgó unos poco generosos siete minutos de adición, en un encuentro que tuvo varias interrupciones.

Aún así, pese al tiempo adicionado, y a que el equipo visitante se replegó completamente, River no tuvo un exceso de jugadas de gol que hubieran justificado un empate.

Queda en Núñez mucho para resolver y un enojo que se transmitirá al resto de la semana.