La vuelta al fútbol en cuatro días

“La pasión no se toma descanso: vuelve el fútbol argentino”. Con este particular eslogan, la Liga Profesional de Fútbol promocionó la reanudación de su competencia, que se concretó cuatro días después de que algunos de sus protagonistas (Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi) jugaran la finalísima entre Argentina y España, en el Mundial de Norteamérica 2026.

Con escalas en Ezeiza, Pujato y Funes, la expectativa de los futboleros se trasladó en apenas 96 horas desde el MetLife Stadium de New Jersey hasta El Gigante de Alberdi, donde Belgrano y Rosario Central inauguraron del Torneo Clausura. El puntapié inicial resultó incómodo en un día de semana por la tarde, aunque al menos tuvo el atractivo de la presencia del último campeón. Un pasito adelante para Claudio ‘Chiqui’ Tapia y sus muchachos, luego del Aldosivi-Defensa y Justicia que el pasado 22 de enero inauguró el Torneo Apertura en la siesta de otro jueves, y en plena temporada veraniega marplatense.

Belgrano estrenó su condición de campeón sin caras nuevas, Instituto hizo cambio de arquero y Estudiantes de Río Cuarto trajo refuerzos desde Venezuela, Perú, Libia e Irak.

Cuestiones de marketing aparte, el Mundial más largo y con más participantes de la historia obligó a la AFA a armar un calendario más que apretado para su también sobredimensionado campeonato de Primera División. De movida, serán 45 partidos en 15 días, con tres reprogramaciones por la disputa del repechaje entre los segundos de Copa Sudamericana y los terceros de Copa Libertadores, otro engendro.

FATTORI. El destacado volante central llegó a Talleres, proveniente de Argentinos Juniors.

/// PRENSA TALLERES

Hasta el 13 de diciembre, cuando se defina el mejor equipo argentino del segundo semestre, se jugarán 255 encuentros en 20 semanas, con los paréntesis impuestos por las fechas Fifa de fines de setiembre y de mediados de noviembre. En simultáneo, se llevarán a cabo las instancias decisivas de los certámenes de clubes de la Conmebol y de la Copa Argentina. Después será el turno del Trofeo de Campeones 2026, que el 19 de diciembre, con pan dulce y sidra en mano, disputarán Belgrano (campeón del Apertura) y quien resulte ganador del Clausura.

Lo que se jugará entre julio y diciembre también definirá los seis clasificados a la Copa Libertadores 2027, otros seis pasaportes a la Copa Sudamericana 2027 y dos descensos, uno por promedios y otro por Tabla Anual. Aunque tiene reservada la orden ‘Argentina 1’, por haber ganado el primer campeonato del año, Belgrano deberá garantizar su participación en la principal competición de clubes de Sudamérica asegurándose la permanencia en la máxima categoría afista, según establece el Artículo 28 del Reglamento de Torneos de Primera División 2026.

¡GRACIAS SELECCIÓN! El debut de Instituto en cancha de Vélez Sarsfield, con el reconocimiento para la Selección Argentina. /// PRENSA IACC

Los unos y los otros

Belgrano estrenó su condición de campeón sin caras nuevas en su plantel y con un viejo conocido en el banco de suplentes. El Pirata es uno de los cinco equipos que no presentaron refuerzos antes de que la pelota volviera a dar vueltas -junto a Vélez, Huracán y los mendocinos Gimnasia e Independiente Rivadavia- y uno de los 12 que mantiene al mismo entrenador con el que arrancó la temporada.

Nicolás Diez (Argentinos Juniors), Pedro Troglio (Banfield), Diego Martínez (Huracán), Gustavo Quinteros (Independiente) Alfredo Berti (Independiente Rivadavia), Walter Zunino (Platense), Jorge Almirón (Rosario Central), Facundo Sava (Sarmiento), Diego Dabove (Tigre), Leonardo Madelón (Unión) y Guillermo Barros Schelotto (Vélez) son quienes comparten con Ricardo Zielinski la condición de ‘sobrevivientes’, en una Liga Profesional que en seis meses contabiliza 56 cuerpos técnicos en los 30 equipos participantes.

El período de transferencias finalizará el 31 de junio. Los clubes que hayan vendido jugadores al exterior podrán incorporar reemplazos hasta el 2 de setiembre.

De los entrenadores debutantes en el Torneo Clausura, dos pertenecen a elencos cordobeses: Jorge Sampaoli (Talleres) y Rubén Forestello (Estudiantes de Río Cuarto). La lista se completa con Damián Ayude (Barracas Central), Néstor Gorosito (San Lorenzo), Sebastián Domínguez (Central Córdoba) y Juan Pablo Vojvoda (Racing Club), quien se suma a la lista de DT cordobeses que integran Mauricio Pellegrino (Lanús), Frank Darío Kudelka (Newell´s) y Diego Flores (Instituto).

Las llegadas a River Plate de ‘Nico’ Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, y el retorno a Boca Juniors del polémico Sebastián Villa, sobresalen en un mercado de pases austero, con varios cambios de camisetas a nivel local y arribos y/o retornos desde México, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, Chipre, Croacia, Portugal, España o Turquía.

MUNDIALISTA. Luego de su participación en la XXIII Copa de la Fifa, Nicolás Otamendi se incorporó al plantel de River Plate. /// PRENSA RIVER PLATE

Estudiantes de Río Cuarto, uno de los clubes más activos en cuanto a movimientos de futbolistas, reabasteció a su plantel con jugadores de destinos poco frecuentes, como Venezuela, Perú, Libia e Irak. De todos modos, el recambio presidencial (Luis Amor a escena y Alicio Dagatti entre bambalinas), es el movimiento más destacado que durante el receso invernal registró el León del Imperio del Sur, que necesita enderezar su rumbo futbolístico para mantenerse en la divisional.

En contrapartida, los nombres del arquero Franco Armani y del delantero Edinson Cavani, desvinculados del ‘Millonario’ y del ‘Xeneize’, se destacan en la nómina de los que emigraron. Otras bajas sensibles, en el caso de los conjuntos de La Docta, representan las transferencias de otros dos cuidapalos: Guido Herrera, de Talleres a Esporte Clube Bahía de Brasil; y Manuel Roffo, de Instituto a Cerro Porteño de Paraguay.

Por la renuncia de Lucas Pusineri, Central Córdoba de Santiago del Estero arrancó el torneo con dupla técnica interina: Matías Villavicencio-Emiliano Romero.

De los clubes cordobeses, Talleres es quien hizo el mayor desembolso en materia de contrataciones: US$ 7.450.000 por la compra de los pases del arquero Ezequiel Unsain, el volante Federico Fattori y los defensores Román Riquelme (80%) y Valentín Fascendini (50%). La cifra es similar a la que el club albiazul recaudó durante el paréntesis mundialista por las transferencias de Ulises Ortegoza (US$ 1.500.000) y Guido Herrera (US$ 1.000.000), la deuda que mantenía Corithians por el fichaje de Rodrigo Garro (US$ 4.200.000) y el caché por las participaciones del colombiano Juan Camilo Portilla y de los paraguayos Alexandro Maidana, Matías Galarza y Ramón Sosa (US$ 800.000) en la XXIII Copa de la Fifa.

La vuelta de página del fútbol argentino también incluyó un homenaje para el plantel subcampeón del Mundial 2026, con la leyenda “Gracias Selección. Héroes eternos. El mundo reconoce a La Scaloneta”, en el banner oficial de la AFA con el que posaron los equipos, y un trapo que llegó para quedarse en nuestras canchas: “Las Malvinas son argentinas”.

HESAR. El delantero vuelve a Estudiantes de Río Cuarto, luego de una experiencia en el fútbol iraquí.

/// PRENSA ESTUDIANTES

LA MOVIDA CORDOBESA

BELGRANO

Altas: Sin incorporaciones. Bajas: Julián Mavilla (Sarmiento de Junín); Tomás Castro (Central Norte de Salta). DT: Ricardo Zielinski (sigue).

TALLERES

Altas: Ezequiel Unsain (Necaxa, México); Federico Fattori y Román Riquelme (Argentinos Juniors); Valentín Fascendini (Unión de Santa Fe). Bajas: Ulises Ortegoza (Racing Club); Guido Herrera (Esporte Clube Bahía, Brasil); Joaquín Mosqueira (Talleres); José Luis Palomino. DT: Jorge Sampaoli (nuevo).

INSTITUTO

Altas: Marcos Ledesma (Defensa y Justicia); Juan Andrés Meli (Godoy Cruz); Wilder Viera Caballero (Cerro Porteño, Paraguay). Bajas: Manuel Roffo (Cerro Porteño, Paraguay); Iván Erquiaga. DT: Diego Flores (sigue).

ESTUDIANTES

Altas: Lucas Bruera (Carabobo, Venezuela); Agustín Quiroga (Central Córdoba de Santiago del Estero); Gonzalo González (Gimnasia y Esgrima La Plata); Fernando Rodríguez (Fadep de Mendoza); Juan Garro (Atlético Grau, Perú); Yeison Moreno (Al-Ahly SC, Libia); Ibrahím Hesar (Zahko SC, Irak). Bajas: Fernando Bersano (Deportivo Madryn); Nicolás Morro (Defensores de Belgrano); Renzo Bacchia (Progreso, Uruguay); Tobías Ostchega (América Mineiro, Brasil); Tomás Leiva (Rubio Ñu, Paraguay); Agustín Morales (Atlanta); Mauricio Tevez (Chaco For Ever); Mauro Molina; Jeremías Ramponi; Ramón ‘Wanchope’ Ábila. DT: Rubén Forestello (nuevo).