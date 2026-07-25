Racing de Córdoba atraviesa días turbulentos

Días complicados atraviesa Racing de Córdoba. Claro, cada temporada presenta desafíos deportivos y algunas, además, obligan a superar obstáculos institucionales y económicos que terminan condicionando el rendimiento dentro del campo de juego. Y en Nueva Italia atraviesan precisamente ese escenario ingrato. Mientras la clasificación al Reducido comienza a escaparse, la entidad enfrenta una sucesión de dificultades que alteró la rutina del plantel y elevó la preocupación entre dirigentes, futbolistas e hinchas.

En ese contexto, el partido de este domingo frente a San Telmo, en el estadio Miguel Sancho, por la fecha 22 del certamen de la Primera Nacional adquiere un valor mucho mayor que el de tres puntos: representa una oportunidad para reencontrarse con una victoria que permita sostener las aspiraciones deportivas y, al mismo tiempo, ofrecer una señal de fortaleza en medio de un panorama repleto de incertidumbre.

Es que la derrota en la jornada pasada frente a Mitre, en Santiago del Estero, profundizó las dudas. El equipo que conduce Gustavo ‘Sapito’ Coleoni dejó una imagen opaca, volvió a resignar posiciones y quedó con un margen de maniobra cada vez más reducido. Después de 21 fechas, la campaña refleja una realidad incómoda: seis triunfos, seis empates y nueve derrotas, una producción que lo ubica en el undécimo puesto de la Zona A, lejos de las expectativas que habían acompañado el comienzo del campeonato.

Como si ese golpe deportivo resultara insuficiente, se lesionó Leandro Córdoba. El atacante abandonó el partido pasado con una molestia en uno de sus tobillos y su presencia frente a San Telmo permanece rodeada de interrogantes. La posible ausencia del futbolista con mayor capacidad para romper defensas mediante acciones individuales, representa una preocupación adicional para un equipo que exhibe dificultades para generar peligro.

La Liga Cordobesa entregó nuevos desfibriladores a sus clubes

Incertidumbre.

Las complicaciones deportivas aparecen acompañadas por una delicada coyuntura económica. El martes último, el entrenamiento previsto a puertas abiertas en el predio René Gorreta sufrió una modificación inesperada. Durante las primeras horas de la mañana trascendió que los futbolistas analizaban suspender la práctica debido a atrasos salariales. Tras una reunión entre referentes del plantel y la dirigencia, finalmente el entrenamiento se desarrolló, aunque bajo la modalidad de puertas cerradas.

Este episodio expuso una situación financiera que arrastra varios meses y cuya magnitud quedó reflejada en las palabras del presidente Manuel Pérez. “Fue un año durísimo. Lo vemos los domingos en la cancha. Nos duele ver el Sancho con muchísimos lugares vacíos. Nos falta gente, que este año ha acompañado muy poco. A partir de ahí los ingresos se han caído”, expresó el dirigente en declaraciones a LV2. Perfil Córdoba intentó dialogar con Pérez, pero desde el área de Comunicación del club manifestaron que el presidente se tomará un tiempo para volver a dar declaraciones.

En la misma entrevista, el dirigente había afirmado: “Es un año al que hay que seguir poniéndole el lomo y mucho ingenio para llegar a fin de año de la mejor manera”.

Las dificultades encuentran explicación en distintos frentes. La campaña de captación de socios quedó muy por debajo de las proyecciones iniciales y la venta de entradas también descendió considerablemente. Actualmente, la institución cuenta con menos de 3.000 socios con la cuota al día, una cifra insuficiente para afrontar el funcionamiento cotidiano de un plantel profesional.

A ese panorama se agregan demoras en el cobro de algunos contratos de patrocinio y un ingreso que jamás llegó. La dirigencia esperaba una actualización en los derechos de televisión mediante AFA Play, estimada entre 20 y 30 millones de pesos. Ese incremento quedó sin efecto y los recursos provenientes de la televisión apenas alcanzan para cubrir alrededor del 60 por ciento del presupuesto destinado al plantel profesional.

Las consecuencias alcanzan también a la estructura formativa del club, lugar clave donde los atrasos pueden generar mucho daño. En el ámbito interno del club reconocen que los cuatro meses sin competencia afectaron seriamente la economía de la institución y que el proyecto impulsado al inicio del año demandó un esfuerzo financiero mayor al calculado.

El análisis de Ricardo Zielinski tras el debut ganador de Belgrano en el Clausura

Reclamo.

En paralelo, otra noticia generó preocupación. Racing apareció en la Registration Ban List de Fifa con una sanción que le impide inscribir futbolistas. Desde la institución aclararon que la medida responde a cuestiones administrativas y aseguraron que el club carece de deudas pendientes relacionadas con ese expediente. Además, informaron que aguardan la verificación de la documentación presentada para dejar sin efecto la inhibición. “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia y el orden institucional que nos caracteriza”, señaló en un comunicado oficial sobre el tema. Sin embargo, los refuerzos que llegaron para la segunda parte del año no están disponibles para el DT.

La sucesión de conflictos sumó un nuevo capítulo con la situación de Ricardo Centurión. Según trascendió, la dirigencia iniciará acciones legales por presuntos incumplimientos del ex-Boca y Vélez. Entre los argumentos aparecen resultados positivos en controles internos y también en un test de alcoholemia realizado en la vía pública, además de ausencias a entrenamientos, faltas a sesiones de rehabilitación y reiteradas llegadas fuera de horario.

El vínculo entre ambas partes parece encaminado hacia un desenlace judicial.

Mientras tanto, el calendario sigue avanzando. Racing necesita reencontrarse con su mejor versión futbolística, recuperar confianza y sumar con urgencia para mantenerse en carrera.

Es oficial: Belgrano decidió qué hará con la estrella del campeón

FRENTES QUE PREOCUPAN