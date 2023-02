River volvió a ganar, se mantiene en la pelea y le da confianza a Demichelis

El River de Martín Demichelis empieza a tomar forma. No deslumbra ni mucho menos, pero fortalece su presente a base de triunfos ante rivales valiosos y complicados. El otro día fue contra Argentinos Juniors en el Monumental de Núñez (con una escandalosa actuación arbitral), y ahora contra Tigre en el Monumental de Victoria.

Esta vez, los tres puntos salieron de la cabeza de Leandro González Pires, luego de otro cabezazo de Enzo Pérez en el primer palo. Aunque el gol estuvo lejos de ser una jugada virtuosa, sí llegó por una jugada preparada: centro al primer palo, anticipo y definición. Fue también la manera de certificar el dominio del equipo millonario, que lo basó en la posesión de la pelota, y en un Milton Casco que tuvo un rol protagónico por sus subidas desde la mitad de la cancha.

¿Tigre? Curiosamente, no ofreció casi nada. A diferencia de sus primeros partidos en esta Liga Profesional, donde hizo muchos goles y protagonizó partidos entretenidos de ida y vuelta, contra River priorizó más la marca que el juego asociado u ofensivo. Retegui no tuvo chances ni tampoco tuvo mucho contacto con la pelota, Blondel casi no pudo subir por su costado y ni Prediger ni Menozzi ni Alexis Castro pudieron dominar la mitad de la cancha.

Así y todo, algo generó. Y tuvo que esperar mucho para quedar en una situación clara ante Armani. La jugada más peligrosa que hilvanó fue a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Aaron Molinas desbordó, tiró un centro atrás y encontró a Colidio. Pudo haber sido el empate, pero un manotazo salvador de Franco Armani lo impidió, como acostumbraba a hacer en sus mejores épocas como custodio del arco millonario. Colidio fue, sin dudas, lo mejor del local: por presencia, pero sobre todo por desequilibrio individual.

River, que sigue sufriendo para llevarse los tres puntos, como le ocurrió contra Argentinos y contra Central Córdoba en Santiago del Estero, este triunfo le sirve para mantenerse cerca de la cima de la Liga Profesional, que tiene a Lanús como puntero con puntaje ideal, y para reforzar algunas ideas que quiere instalar Demichelis. Todavía falta, pero ganando, todo es más fácil.