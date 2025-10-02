River vs. Racing, "un partido con perfume a Libertadores en la Copa Argentina"

En la antesala del cruce entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, Román Iucht dedicó su editorial en Cueste lo que cueste a desgranar los matices que envuelven un partido que, según definió, “tiene perfume de Copa Libertadores de América, aunque se juegue por la Copa Argentina”.

River vs. Racing, bajo la lupa de Román Iucht

El periodista remarcó que se trata de un duelo con “espíritu de final”, ya que es a partido único, y lo imaginó como un encuentro “cerrado, áspero y friccionado”. Sin embargo, subrayó que el fútbol siempre puede romper cualquier análisis previo con una jugada inesperada en el inicio.

Sobre Racing, Iucht explicó que el equipo de Gustavo Costas aprendió a disputar la Copa Libertadores con una impronta diferente a la de la Sudamericana, obligado por la jerarquía del torneo. Destacó que la Academia supo mostrar personalidad incluso por encima de su juego, y señaló que la Copa Argentina es también una vía clave para asegurar la clasificación a la Libertadores del año próximo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cuanto a River, el foco del análisis estuvo puesto en el peso de Marcelo Gallardo dentro del club. Para Iucht, el Muñeco logró modificar la lógica habitual del fútbol argentino, donde suele ser más sencillo reemplazar a un entrenador que a un plantel completo. “En River, si Gallardo decide continuar, se cambian 25 jugadores antes de cambiar al técnico”, graficó.

Finalmente, el periodista advirtió que mientras Racing tiene un “control de daños atenuado” gracias a su continuidad en la Libertadores, River enfrenta una presión mayor. “Si gana, volverá el halo del Muñeco; si pierde, habrá cuestionamientos, pero el ciclo de Gallardo sigue siendo tan poderoso que la dinámica del club gira en torno a su decisión”, concluyó.

BP