River sufrió en su propio estadio una jornada histórica para el Deportivo Riestra, que logró la victoria más grande desde la llegada a Primera División.

Riestra jugó por primera vez en el Monumental y pateó el tablero con el triunfo por 2-1 que lo confirma único líder de la Zona B, con cuatro puntos de ventaja sobre River Plate.

El histórico triunfo del Deportivo Riestra ratifica la competitividad del Fútbol Argentino de Primera División, en donde el presupuesto parece quedar en segundo plano.

El formato ayuda a que cualquiera se anime ante cualquiera, dándole posibilidades a todos de soñar con conquistar el título, tal como ocurrió con Platense en el Apertura 2025.